Hazine nakit dengesi, nisan ayında 46 milyar 236 milyon lira açık verdi.
Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı
08.05.2020 18:13
Son güncelleme : 08.05.2020 18:24
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 65 milyar 838 milyon lira, nakit giderleri 112 milyar 839 milyon lira
oldu. Faiz dışı giderler 96 milyar 361 milyon lira, faiz ödemeleri ise 16 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge
ise 30 milyar 523 milyon lira açık verdi.
Nisan ayında nakit dengesinde 46 milyar 236 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 33 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 794 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 11 milyar 828 milyon lira azaldı.
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