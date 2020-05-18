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İspanya Merkez Bankası`ndan ekonomik daralma uyarısı

18.05.2020 17:30

Son güncelleme : 18.05.2020 18:04
İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı İspanyol ekonomisindeki daralmanın beklenenden "daha derin" olabileceği uyarısında bulundu.



AA

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Kovid-19'un İspanyol ekonomisindeki etkileriyle ilgili Meclis  Ekonomik İşler Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Merkez Bankası'nın yıl sonuna ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize  ettiğini kaydeden De Cos, "Nisan ayında, yıl sonu için yüzde 6,6 ila yüzde  13,6'lık bir ekonomik daralma öngörülüyordu. Ama şimdiye kadar açıklanan veriler  bu tahminlerin çok gerçekçi olmadığını gösterdi. Şu andaki ekonomik daralma  öngörüsü yüzde 9,5 ile yüzde 12,4 arasındadır." dedi.

Krizin, İspanyol hane halkının gelirine etkisini hafifletmek için sol  koalisyon hükümetine "mali plan" çağrısında bulunan Merkez Bankası Başkanı,  "Ekonomik krizin vatandaşların gelirlerine etkisini azaltmak için mali politika  savunma hattının ilk sırasında olmalıdır." açıklamasında bulundu.

De Cos, "Bütçe politikasına, bunu sağlamlaştıracak açık bir  stratejinin de eşlik etmesi gerektiği bugün netlik kazanmıştır. Bütçenin yapısını  ve harcamaları gözden geçirmemiz, kamu finansmanını sağlıklı bir hale getirmemize  fayda sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanyol ekonomisi için 2021 yılı tahminlerini olumlu  yönde değiştiren De Cos, önceden yüzde 5,5 ila yüzde 8,5 olarak öngördükleri  ekonomik büyüme rakamlarını yüzde 6,1 ila yüzde 8,5 şeklinde değiştirdi.

De Cos ayrıca İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun  tahminlerine benzer bir şekilde, 2020 yılı sonunda kamu borcunun Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 115'e çıkması öngörüsünde bulundu.

İspanya Merkez Bankası Başkanı, AB'nin şimdiye kadar Kovid-19 ile  mücadelede attığı ekonomik adımları ise "yetersiz" olarak değerlendirdi.




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