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Manipülatörler SPK kıskacında

10.06.2020 13:20

Son güncelleme : 10.06.2020 13:38
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" dedi.



AA

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirtti.

Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana  gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin gözetim ve denetim  faaliyetlerinin, SPK ve Borsa İstanbul tarafından bütüncül bir anlayışla,  koordineli ve günlük bazda yürütüldüğünü anlatan Taşkesenlioğlu,  "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın  haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

Taşkesenlioğlu, SPK'nın denetim faaliyetleri çerçevesinde, "Piyasa  Dolandırıcılığı (Manipülasyon)" ve "İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi  Suistimali)" kapsamında 2019 yılında 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri  uyguladığını, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda  bulunduğunu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387,86 TL tutarında  idari para cezası tesis ettiğini kaydetti.

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "2020 yılının ilk beş ayında ise, 92 kişi  hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında Cumhuriyet  Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulurken, 62 kişiye 37 milyon 685 bin 12,93  TL tutarında idari para cezası tesis edildi.” dedi.

"YILBAŞINDAN BU YANA İSE 342 KEZ YATIRIMCI VE PAY BAZINDA TEDBİR UYGULANDI"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, gözetim faaliyetleri kapsamında SPK  tarafından, “Bilgi Suistimali” ve “Piyasa Dolandırıcılığı” suçlarının işlendiğine  dair makul şüphenin oluştuğu olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin  olarak; 2019 yılı içinde 30 farklı pay ve 2020 yılı içerisinde ise 16 farklı pay  ile ilgili olarak başta işlem yasağı olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin  uygulandığını ifade etti.

Oluşabilecek olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini önleyebilmek  adına SPK tarafından Borsa İstanbul’a farklı mekanizmalar aracığıyla tedbir  alabilme yetkisi verildiğini kaydeden Taşkesenlioğlu, bu mekanizmalar kapsamında  Borsa İstanbul tarafından 2019 yılında 410 kez, yılbaşından bu yana ise 342 kez  yatırımcı ve/veya pay bazında tedbirlerin uygulandığını belirtti.

Taşkesenlioğlu, olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin görüldüğü  durumlarda hem SPK hem de Borsa İstanbul tarafından anlık incelemeler  yapıldığının altını çizerek, “Yaptığımız incelemeler sonucunda, meydana gelen  olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinde suç veya suç şüphesinin oluştuğu  durumlarda, Kurulumuzca gerekli tedbirler alınmaktadır.” dedi.

Tüm bu faaliyetlerin günlük olarak, SPK Piyasa Gözetim ve Denetim  Dairesi koordinasyonunda Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu ile birlikte  yürütüldüğünü dile getiren Taşkesenlioğlu, "Son dönemde Borsa İstanbul’a yoğun  bir ilginin olduğunu ve artan ilgiyle birlikte piyasa dolandırıcılarının da bu  durumdan faydalanmak istediğini görüyoruz. SPK olarak buna geçit vermeyeceğiz."  diye konuştu.

"MESAJLAŞMA GRUPLARINDA YATIRIMCILARI YANLIŞ YÖNLENDİREN GRUPLAR DA MERCEK ALTINA ALINDI"

Taşkesenlioğlu yatırımcıları, haklarında daha önce SPK tarafından  piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden  dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de  bulunduğu, yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası  faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yönlendirilmemeleri konusunda uyardı.

Özellikle sosyal medya ortamında, yetkisiz kişilerin yatırım  tavsiyesinde bulunarak yatırımcıları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine  bu alanı mercek altına alıp ceza ve tedbirlerle denetimleri sıkılaştırdıklarını  vurgulayan Taşkesenlioğlu, denetimlerden kaçmak için sosyal medya yerine  mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle insanların yanlış  yönlendirildiğini belirterek bu grupların da mercek altına alındığını söyledi.

Taşkesenlioğlu, söylenti ve tüyo ile borsaya yatırım yapılmasının  doğru olmadığını ifade ederek, "Kredi çekerek, borç alarak değil  tasarruflarımızla borsa paylarına yatırım yapılması gerekir. Borsa yatırımının  rasyonel gerekçelerle, kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli bir yatırım alanı  olduğunu unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Manipülatörlerden en etkin korunmanın, kısa sürede yüksek kazanç  vaatlerine ve spekülasyonlara kulak asmamak olduğunu aksi taktirde büyük  zararlara neden olabileceğini belirten Taşkesenlioğlu, manipülasyon yaparak suç  işleyen kimselerden uzak durulması, bu kişilerin SPK’ya şikayet edilmesi ve  kapalı gruplardaki yönlendirmelere göre hep birlikte hareket edip bilmeden bu  suça ortak olunmaması gerektiğini vurguladı.




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