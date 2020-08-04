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New York borsası yatay seyirle açıldı

04.08.2020 17:11

Son güncelleme : 04.08.2020 17:11
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 26.653,99 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 3.287,80 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,04 kayıpla 10.898,87 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata  geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, endeksler  açılışta yatay bir seyir izledi.

Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi  ile Demokratlar arasında dün 2 saat süren görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi  Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etti.

ABD basınına yansıyan haberlerde, iki taraf arasında işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda henüz anlaşma  sağlanmadığı kaydedildi.




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