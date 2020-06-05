New York borsası, iyi gelen istihdam verisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
05.06.2020 17:00
Son güncelleme : 05.06.2020 17:00
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,77 artışla 27.010,85 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,09 kazançla 3.177,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükselişle 9.712,17 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artış gösteren istihdam verisi etkili oldu.
ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 13,3'e geriledi. Beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, mayısta yüzde 19,7 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyordu.
16:44110.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 823,57
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
16:446,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
16:447,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
16:44366,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,71
|Açılış
|: 366,43
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|40.566.460
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.356.974
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|272.076
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.305.736
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|15.804.593
|% -9,84
|
|GARAN
|8,24
|1.095.086.973
|% 1,23
|
|THYAO
|12,76
|755.035.064
|% 1,35
|
|TUPRS
|89,25
|444.601.298
|% 3,12
|
|PETKM
|3,80
|375.182.243
|% -1,55
|
|ASELS
|31,90
|353.992.668
|% 0,69
|
|GARAN
|8,24
|1.095.086.973
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,64
|217.088.523
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|375.182.243
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,34
|122.325.016
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|109.714.846
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5826
|8,6257
|% 1,21
|
|Frank
|7,0027
|7,0449
|% -0,50
|
|Riyal
|1,7998
|1,8088
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-32,19
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.383
|2.413
|-34,10
|
|Tam
|2.453
|2.480
|-38,70
|
|Yarım
|1.197
|1.212
|-17,10
|
|Çeyrek
|599
|606
|-8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|1,78
|