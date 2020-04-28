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OECD: Uluslararası turizm ekonomisi daralabilir

28.04.2020 11:31

Son güncelleme : 28.04.2020 11:31
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının turizm ekonomisi için "eşi benzeri görülmemiş" bir kriz olduğunu belirterek, virüs nedeniyle uluslararası turizm ekonomisinin 2020`de yüzde 45 daralabileceğini, sektörde faaliyetlerin başlama süresinin eylül ayına uzamasıyla bu oranın yüzde 70`e yükselebileceğini duyurdu.



AA

AA muhabirinin OECD'nin ülkelerin turizm sektörüne yönelik uygulamaya  aldığı politikalara ilişkin raporundan derlediği bilgilere göre, birçok ulusal  ekonominin önemli bir parçası olan turizm sektörü, OECD ülkelerinde ortalama  olarak istihdama yüzde 6,9 ve GSYH'ye yüzde 4,4 doğrudan katkı sağlıyor.

Öte yandan, OECD ülkelerinde hizmet ihracatının yüzde 21,5'i turizm  sektöründe gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektöründe anında  ve derin bir şekilde oluşan şok, aslında daha geniş bir ekonomiyi etkiliyor. Bu  nedenle özellikle turizm sektörünün birçok işi ve işletmeyi desteklediği  ülkelerde, önemli makroekonomik etkilere dönüşeceği öngörülüyor.

Kovid-19 salgını, turizm ekonomisi için "eşi benzeri görülmemiş" bir kriz. OECD'nin ilk tahminlerine göre, corona virüs salgını nedeniyle 2020'de  uluslararası turizm ekonomisi yüzde 45 ila yüzde 70 arasında daralabilir. Bu  noktada hastalığın süresi ile seyahat ve turizm faaliyetlerinin toparlanma hızı  belirleyici olacak.

OECD bölgesinde turizm faaliyetlerinin haziran ayına kadar kapalı  kalacağı varsayımı altında, faaliyetlerin temmuz ayında toparlanmaya başlaması ve  yılın ikinci yarısında kademeli olarak güçlenmesi halinde turizm ekonomisi yüzde  45 daralacak. Ancak turizm faaliyetlerinin eylül ayında toparlanmaya başlaması ve  yılın son çeyreğinde kademeli olarak güçlenmesi halinde turizm ekonomisindeki  daralma 2020'de yüzde 70'e yükselebilecek.

Sınırlama önlemlerinden büyük ölçüde etkilenen iç turizmde ise daha  hızlı bir toparlanma bekleniyor.

DAHA FAZLA TEŞVİKE İHTİYAÇ VAR

Rapora göre, sektörün tüm dallarındaki turizm işletmeleri krizin ön  saflarında yer alıyor. Bu kapsamda hükümetler, ekonomik etkiyi azaltmak ve turizm  ekonomisinin toparlanmasını desteklemek için politika önlemleri aldı. Özellikle  turizm işletmelerinin ve çalışanlarının ekonomi çapında teşvik paketlerinden  (örneğin likidite enjeksiyonları ve mali rahatlama) yararlanabilmelerini sağlamak  için harekete geçildi.

Birçok hükümet, aynı zamanda sektör üzerindeki acil etkileri ele almak  ve toparlanmayı kolaylaştırmak için turizme özgü tedbirleri hayata geçirdi.

Acil olarak yapılan yardımlara bakıldığında, ülkelerin 3 kategoride  aksiyonlarını yoğunlaştırdığı görüldü. Bunlardan ilkini, ziyaretçilerin ülkesine  geri dönüşü ve sektör çalışanlarına gelir anlamında yapılan yardımlar  oluşturuyor. İkincisi, turizm tedarik zinciri boyunca nakit akış desteği de dahil  olmak üzere işletmelerin ticari hayatta kalmasının sağlanması ve üçüncüsü de  sektörün iyileşmesinin desteklenmesi amacıyla koordinasyon mekanizmalarının  devreye sokulması oldu.

Buna karşın turizm sektörü ve çalışanlarını desteklemek, turistlerin  güvenini sağlamak ve Kovid-19 önlemleri kaldırıldıktan sonra faaliyetleri yeniden  başlatmak ve talebi canlandırmak için daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç  bulunuyor.

İhtiyaç duyulan acil desteklerin ötesinde, kriz yönetimi  stratejilerini iyileştirmek, koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmek, turizm  mekanlarını ve sektörü gelecekteki şoklara daha geniş cevap vermesi konusunda  hazırlamak için politika yapıcılar, kapsamlı turizm kurtarma planları hazırlamaya  ihtiyaç duyacak.

Bu kapsamda daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir turizm  ekonomisi oluşturmak için gerekli olacak yapısal dönüşüm bağlamında krizin turizm  sektörü üzerindeki uzun vadeli etkilerini dikkate almak önemli olacak.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN GELİRİNDE 124 MİLYAR DOLARA VARAN KAYIP BEKLENİYOR

Havacılık şirketleri, Kovid-19 nedeniyle kısa vadede önemli bir şokla  karşı karşıya kalarak filolarını önemli ölçüde azaltmak ve bazı yerlerde  faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

OECD raporunda yer verilen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)  tahminlerine göre, 8 Nisan itibarıyla 2020'nin ilk yarısında planlanan  uluslararası yolcu trafiğindeki düşüş yüzde 41 ila 51 arasında olacak. Bu da  salgın öncesinde planlanana kıyasla 443 ila 561 milyon yolcu arasında bir azalma  anlamına geliyor.

Söz konusu rakamlar bir araya geldiğinde, hava yolu şirketlerinin  işletme gelirlerinde 98 ila 124 milyar dolar arasında potansiyel bir kayıp  oluşturacağı öngörülüyor.




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