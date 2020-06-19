Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

OPEC, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı düzenledi

19.06.2020 10:58

Son güncelleme : 19.06.2020 10:58
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol piyasasının durumunu ve üye ülkelerin ham petrol üretim kesintilerini incelemek amacıyla Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenledi.



OPEC'ten yapılan açıklamada, dün akşam sona eren 19'uncu JMMC toplantısında, 6 Haziran'da OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik petrol üretim kesintisini haziran sonundan temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldığı hatırlatıldı.

''OPEC '' adıyla bilinen grubun mayıs ayında toplam üretim kesintisi miktarını yüzde 87 oranında yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Petrol piyasasının istikrara kavuşması ve yeniden denge sağlanması için tüm üye ülkelerin üretim kesintisine yüzde 100 oranında uyması çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, mayıs ayında kotalarının üzerinde üretim yapan Irak ve Kazakistan'ın temmuz, ağustos ve eylül aylarında daha fazla kesinti yapmak için planlarını JMMC'ye sunduğu belirtilirken, kotalarının üzerinde üretim yapan diğer ülkelerin ise 22 Temmuz'a kadar planlarını sunacağı kaydedildi.

Ayrıca, OPEC üyelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Oman'ın bu ay için toplam petrol üretimlerinde gönüllü olarak günlük 1,2 milyon varillik kesinti yapacağı bildirildi.

OPEC'in bir sonraki JMMC toplantısı 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:42113.789
Değişim :  1,15% |  1.294,49
Açılış :  113.561  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
114.338 En Düşük
113.561
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 3,41 49.499.632 % 10,00  
UZERB 5,87 848.573 % 9,93  
DIRIT 1,38 157.722 % 9,52  
TCELL 17,60 831.955.971 % 8,44  
KSTUR 49,98 13.445 % 8,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4986 8,5413 % 0,08  
Frank 7,1856 7,2289 % 0,10  
Riyal 1,8228 1,8320 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 8,46  
Altın Gr. 382 382 1,88  
Cumhuriyet 2.484 2.497 11,00  
Tam 2.549 2.562 11,20  
Yarım 1.242 1.253 5,50  
Çeyrek 623 627 2,70  
Gümüş.Ons 17,56 17,60 0,20  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,04  
B. Petrol 42,31 42,31 0,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru