Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkeler (OPEC+) rekor petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaştılar.
OPEC+ üretim kısıntısını Temmuz sonuna uzattı
08.06.2020 08:53
Son güncelleme : 08.06.2020 09:36
DHA
OPEC+ Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı. Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar süreçte ve kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.
OPEC+ Grubu, Mayıs ve Haziran aylarında üretim kotalarını aşan Nijerya ve Irak gibi ülkelerden bunu Temmuz-Eylül aylarında ekstra kesintiler yaparak dengelemelerini de istedi.
Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, OPEC+ bakanlarının telekonferansında yaptığı açıklamada, "Petrolü kullanan büyük ekonomiler pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalara son verdikçe, talepte yeniden artış oluyor; ancak, sorunları geride bırakmış değiliz ve önümüzde hala zorluklar var" dedi.
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|% 0,00
|
|MPARK
|17,03
|315.891.206
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,59
|38.000.849
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|
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