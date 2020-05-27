Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol ne kadar oldu?

27.05.2020 09:43

Son güncelleme : 27.05.2020 09:51
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,66 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 36,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 36,27  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.29 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 35,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,84 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, Çin'in Hong Kong’un özel statüsünü  zayıflatacak adımlar atmasıyla ABD ile gerilen ilişkilerine dair endişeler  nedeniyle aşağı yönlü baskıya maruz kalıyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin  esnetilmesinden sonra rafine ürünlere talebin beklentilerin altında kalmasıyla  birlikte fiyatların düşüş eğilimi gösterdiğini belirtiyor.

Öte yandan, İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü 5 tankerden  3'üncüsünün de ülkenin kara sularına girdiği açıklandı.

Brent petrolde teknik olarak 36,82 ile 38,24 dolar aralığının direnç,  35,40 ile 33,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.024
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,14 7.591.633 % 12,73  
ERBOS 20,24 4.341.846 % 1,47  
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3098 8,3515 % 0,79  
Frank 6,9719 7,0139 % 0,85  
Riyal 1,7963 1,8053 % 1,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 -3,61  
Altın Gr. 371 371 2,71  
Cumhuriyet 2.401 2.433 2,30  
Tam 2.471 2.496 2,50  
Yarım 1.206 1.220 1,10  
Çeyrek 603 611 1,20  
Gümüş.Ons 17,03 17,07 -0,07  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,02  
B. Petrol 35,89 35,89 -0,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru