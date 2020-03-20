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Petrol ne kadar oldu?

20.03.2020 10:26

Son güncelleme : 20.03.2020 10:26
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 29,65 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 29,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4 artışla 29,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varili 27,37 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  tarihi düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarını  toparlamak amacıyla, merkez bankaları ve hükümetler ekonomiyi destekleme adımları atıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale  edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş başladı.

Öte yandan küresel ekonomik resesyon riski ve talebin düşmesi petrol  fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekti. Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinde yer aldığı açıklamada, Brent petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 41 dolarda kalacağının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin çökmesi ve petrol arzına yönelik beklentilerin artırmasıyla, gelecek yıl için daha önce 60 dolar olarak tahmin edilen petrol fiyatının varil başına ortalama 48 dolar olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Brent petrolde teknik olarak 30,66 ile 32,09 dolar aralığının direnç, 28,52 ile 27,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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