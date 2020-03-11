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Talimatı verdi: Üretim kapasitesi artırılacak

11.03.2020 11:07

Son güncelleme : 11.03.2020 11:09
Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco`ya talimat verdi.



AA

Suudi borsası Tadawul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Saudi Aramco, maksimum sürdürülebilir kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyon varile çıkarmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Tadawul'dan dün yapılan açıklamada ise Saudi Aramco'nun 1 Nisan'dan  itibaren müşterilerine günlük 12,3 milyon varil ham petrol tedarik edeceği  belirtilmişti.

Böylece, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın  günlük ham petrol üretiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yükselmesi  olasılığı gündeme gelirken, bunun gerçekleşmesi halinde küresel petrol  piyasasında ek olarak günlük 3,3 milyon varil arz fazlası oluşma riski de ortaya  çıktı.

Ayrıca, Suudi Arabistan geçen hafta sonu nisan ayından itibaren  müşterilerine varil başına 8 dolar indirimle ham petrol satabileceğini  açıklamıştı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün Rus devlet kanalı  Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülkesinin kısa vadede günlük üretimini 250-300  bin varil, genel olarak ise 500 bin varil düzeyinde artırabileceğini belirtmiş ve  petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını vurgulamıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  ile Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC   grubu, cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol  üretimlerinde ek kesinti kararı alamamış, bunun ardından petrol fiyatlarında sert  düşüş olmuştu.

Pazartesi günü Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31,27 dolara,  ABD'nin Batı Teksas (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da 27,34 dolara kadar  gerileyerek 12 Şubat 2016'dan sonraki en düşük seviyeyi görmüştü. Her iki petrol  türünün günlük yüzde 30'luk kaybı ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana  en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.





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