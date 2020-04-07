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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu`ndan bankalara çağrı

07.04.2020 14:18

Son güncelleme : 07.04.2020 14:18
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında Kredi Garanti Fonu`nun (KGF) kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını ancak bu kredilerin bankalar tarafından finansman sorunu yaşayan firmalara ulaştırılmasında sıkıntılar olduğunu belirterek, "Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.



AA

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada tüm dünyanın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçtiğine, bu  dönemde Türkiye'de de birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna işaret etti.

Birkaç sektör dışında  tüm firmalarda ciddi ciro kayıpları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında  tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri olduğuna dikkati  çekerek, her üç tedbirin de firmaların faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin  bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında  sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit  bitti' denilip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta corona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımıza değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara  kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek  istiyorum; bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm  firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum."





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