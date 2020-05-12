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Trump`tan petrol açıklaması!

12.05.2020 17:35

Son güncelleme : 12.05.2020 17:37
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan`ın petrol üretimini kıstıkça fiyatların yükseldiğini belirterek, "Büyük enerji şirketlerimiz, milyonlarca istihdamla yeniden çok iyi olmaya başladı" ifadesini kullandı.



AA

Trump, sosyal medya hesabından, petrol fiyatları ve Amerikan enerji sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretim seviyesinde kesintiye gitmesiyle ham petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Trump, "Büyük enerji şirketlerimiz,  milyonlarca istihdamla, yeniden çok iyi olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Trump, aynı zamanda benzin fiyatlarının da rekor seviyelere düştüğünü kaydetti.

PETROL FİYATLARINDA TOPARLANMA EĞİLİMİ

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ  17.00 itibarıyla yüzde 5,47 artışla 25,44 dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünya  genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda  yüzde 1,72 artarak 30,11 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1  Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma  kararını uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak Suudi  Arabistan’ın üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de  benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla birlikte az da olsa toparlanma  eğilimi göstermişti.

Dünya genelinde ülkelerin, corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları  destekleyici etki oluşturmuştu.




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