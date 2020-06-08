Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TSE tarafından Kovid-19 sürecinde ilk `güvenli üretim belgeleri` verildi

08.06.2020 10:36

Son güncelleme : 08.06.2020 10:36
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara "Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri" verilmeye başlanırken, belgenin logosu ve tasarımı da belli oldu.



AA

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sanayicilere rehber olan "Covid-19  Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu", firmalara salgınla mücadelede yol  göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir  ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı.

Kılavuza göre denetimi tamamlanan firmalara güvenli üretim yaptığını  gösteren "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verilmeye başlandı. Güvenli üretimde  ilk belgeler Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki sanayi tesislerine gitti.

Güvenli üretim belgesinin tasarımı ve logosu da belli oldu ve patenti  için girişim başlatıldı.

Logo onaylandıktan sonra kılavuza eklendi.  Güvenli üretim belgesini  alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek.

Ürünlerin güvenilir, hijyenik ve standartlara uygun olduğunu gösteren  logonun tasarımında, TSE amblemi ve altında "Covid-19" ibaresi ile içinde "tik  (onay) işareti"nin bulunduğu yeşil halka üzerinde "Güvenli üretim" ifadesi yer  alıyor.

"GÜVENLİ ÜRETİM YAPANLAR PİYASANIN HAKİMİ OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin,   ilk belgelere ve logoya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin salgınla mücadele sonrasına ve yeni normale odaklandığını  belirten Şahin, "Küresel boyuttaki bu salgının etkisinden en az hasarla  sıyrılabilmek, hasarları telafi edebilmek, üstesinden gelebilmek için kamu, özel  sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimize önemli görevler  düşüyor." ifadelerini kullandı.

TSE olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan  Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde  ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için,  standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini  tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüten TSE, salgınla mücadele  ederken sadece yol göstermekle kalmadı, sanayicimiz için hazırlamış olduğu  'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu güvenli üretimi  gösteren logoyla taçlandırdı. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin  merkezine yerleşecek.  Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin  kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.  Logodan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan  sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:20110.579
Değişim :  0,51% |  557,58
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  110.022  
En Yüksek
110.727 En Düşük
110.157
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 3,08 45.217.442 % 10,00  
RTALB 20,60 6.205.688 % 9,98  
LUKSK 14,88 976.500 % 9,98  
EGCEY 1,22 176.078 % 9,91  
GLRYH 8,88 1.728.048 % 9,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5722 8,6152 % 0,32  
Frank 7,0075 7,0497 % 0,09  
Riyal 1,8007 1,8098 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.693 7,68  
Altın Gr. 369 369 2,49  
Cumhuriyet 2.397 2.432 -15,70  
Tam 2.467 2.510 -8,90  
Yarım 1.204 1.220 -9,70  
Çeyrek 602 610 -4,90  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,17  
Gümüş Gr. 3,83 3,85 0,05  
B. Petrol 42,77 42,77 0,47  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru