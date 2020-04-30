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Türkiye-ABD ticareti 200 milyar dolara ulaşabilir

30.04.2020 13:11

Son güncelleme : 30.04.2020 13:11
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Corona virüs (Kovid-19) sonrası (ABD ile) 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi ihracatçılarımızın gayretiyle 200 milyar dolara bile ulaştırabiliriz" ifadesini kullandı.



AA

TİM, Kovid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle  büyükelçilerle düzenlediği "TİM Export Talks" online panellerine devam ediyor.

Paneller serisinin üçüncüsü, TİM Başkanı Gülle ve Türkiye'nin  Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın katılımıyla "Kovid-19 sonrası ABD'de  ihracatçılar için hangi fırsatlar var?" başlığıyla TİM'in sosyal medya  hesaplarından canlı olarak gerçekleştirdi.

Panelde, Kovid-19 sürecinde ABD'de alınan tedbirler, ABD ekonomisinin  salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve gelecek  döneme dair fırsatlar değerlendirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin  koronavirüs ile mücadelesinde ABD'ye tıbbi malzeme yardımında bulunarak önemli  bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gülle, "ABD'ye maske yardımıyla yarattığımız bu havayı korumalıyız.  Böylelikle ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefimizle ilgili olumlu  adımlar atılacağına inanıyorum. ABD'nin ithalatından aldığımız payımızı yüzde 1'e  çıkarmamız gerekiyor. Virüs sonrası 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi  ihracatçılarımızın gayretiyle 200 milyar dolara bile ulaştırabiliriz."  ifadelerini kullandı.

"ABD PAZARINDAN YETERİ KADAR PAY ALAMADIĞIMIZI GÖRDÜK"

2010'da 16,1 milyar dolar olan ikili ticaretin geçen yıl 19,1 milyar  dolara ulaştığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"ABD'ye aynı dönemde ihracatımız ise 3,8 milyar dolardan 8 milyar  dolar seviyesine gelerek oldukça kısa bir sürede yüzde 115'lik bir artış  gösterdi. Son 10 yılda ABD'ye ihracatımızdaki artışın yanında, dış ticaret  açığımızda yaşanan düşüşün de etkisiyle ikili ticarette artış oranı yüzde 18,4  oldu. Bununla beraber Türkiye'nin ABD'nin ithalatından aldığı pay ise yüzde 0,5  düzeylerine geldi. Elbette bu oran, ilk 20 ekonomi içerisinde yer alan 2 ülke  ticaretinde kabul edilebilir bir rakam olmamakla beraber köklü bir ticaret  geçmişine sahip Türkiye ve ABD'nin oldukça kısa bir sürede katettikleri bu mesafe  oldukça anlamlı ve mühimdir.

Yaptığımız analizler çerçevesinde, otomotiv, kimyevi maddeler,  elektrik-elektronik, yaş meyve sebze ve hububat sektörlerindeki birçok üründe  ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen ABD pazarından yeteri kadar pay  alamadığımızı gördük. ABD'ye pazar payımızı artırmak noktasında, Türkiye olarak  öncelikle ABD'nin ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız  gerekiyor."

"TÜRKİYE'NİN MASKE YARDIMI ABD MEDYASINDA GÜNDEM OLDU"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Türkiye'nin, maske  yardımının ardından ABD medyasında gündem olduğunu belirterek, "Bu havanın  devamını sağlayacağız. Bu dönemde Made in Turkey algısını destekleyecek tüm  adımları atıyoruz. Türk dernekleri de halka maske dağıtıyor. Bundan sonra Türkiye  100 bin maske gönderirse ellerimle teslim edeceğim ve ABD basınını oraya  götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Türk ihracatçıların geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen adeta bir engelli  koşu yaparak ABD'ye ihracatta önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Kılıç,  şunları kaydetti:

"ABD'ye bakış açımızda yapısal bir değişikliğe gitmemiz lazım. Bir ABD  yok orada. ABD'de her bir eyaleti ayrı değerlendirmek lazım. İhracatçıların belki  Batı Yakası'nda bir ofisi olması lazım. ABD'nin iç tedariki bakımından da bizim  ihracatçımız kendi yapısını oluşturmalı, birkaç yerde deposu olmalı. ABD'de firma  almak için en uygun zaman.

Çin'in tedarik zincirindeki rolünü Türkiye'nin üstlenebilmesi için çok  ciddi çalışmalar gerekiyor. ABD'nin corona virüs nedeniyle Çin'e bir bedel  ödeteceğine inanılıyor. Bu ya bizim için ya da birileri için fırsat yaratabilir.  Virüs sonrası yaşanacak toparlanmada en iyi fırsat ABD olacak. Bu nedenle bizim  ABD'nin Çin'e ne yaptırdığına, Çin'den ne aldığına, bizim neler yapabileceğimize,  bunun için nasıl bir teşvik verilebileceğine bakarak bir strateji geliştirmemiz  gerekiyor."




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