Ziraat Bankası`nın konsolide olmayan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira oldu.
Ziraat Bankası`ndan 1,9 milyar lira net kar
16.05.2020 11:01
Son güncelleme : 16.05.2020 11:01
AA
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide olmayan net karı, ocak-mart döneminde 1 milyar 871 milyon 451 bin lira
olarak gerçekleşti.
Geçen yılın ilk çeyreğinde banka 1 milyar 101 milyon 821 bin lira net kar elde etmişti.
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