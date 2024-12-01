11 ayın kazandıranı Cumhuriyet altını

Yıl boyunca yatırım araçlarının seyrini PPK’nın sıkı para duruşu belirledi. Faizlerin mart ayından itibaren yüzde 50’ye çıkması ve devamında da sabit tutularak yüksek seyrini sürdürmesi yatırımcıların rotasını TL varlıklara yöneltti.

Mevduat ve Para Piyasası fonları bu süreçte yatırımcıların durak noktası oldu. Jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon yatırımcıların tercihlerini altından yana kullanmasına neden oldu. Dolar/TL’nin zayıf seyrine rağmen Cumhuriyet altını yılbaşından bu yana yüzde 50,04’lük yükseliş ile yatırım araçları içerisinde öne çıktı. Onu, BIST 100 Endeksi yüzde 29,21 çıkışla takip etti. Dövizde ise dolar, yüzde 17,71 oranında artış kaydederek euro’nun önüne geçti.

Sektör bazında yılbaşından bu yana en yüksek kazanç, BIST Sigorta Endeksi’nin yüzde 66,88’lik getiri oranıyla geldi. BIST İletişim Endeksi yüzde 65,34 ile ikinci sırada yer alırken, finans sektörünün bir diğer güçlü temsilcisi BIST Banka Endeksi yüzde 61,97 oranında getiri sağladı.

Gayrimenkul, teknoloji ve ticaret sektörleri de geride kalan 11 ayı güçlü performanslarla kapattı. Özellikle, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi yüzde 41,78 ve BIST Teknoloji Endeksi yüzde 41,75 kazanç ile portföy çeşitlendirmesinde önemli roller üstlendi.

Fonların performansı

2024’ün geride kalan 11 ayı, fon yatırımcıları için de kazanç dolu bir süreç oldu. Özellikle kıymetli madenler fonları, yılbaşından bu yana yüzde 65,93 getiri ile liderlik koltuğuna oturdu. Altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı fonlar, enflasyonist baskılardan korunmak isteyen yatırımcılar için ideal bir araç oldu.

Para piyasası fonları yüzde 59,64 getiriyle ikinci sırada yer alırken, katılım fonları yüzde 56,98 ile 11 ayı tamamladı. Borçlanma araçları fonları ve karma fonlar da dengeli portföy arayışında olanlar için güçlü alternatifler sundu. Özellikle yılın son çeyreğinde fon performanslarındaki artış, yatırımcıların yeniden güven tazelemesine olanak sağladı.

2025 için beklentiler

Onsta beklenti 3000$