3. faiz indirimi

Merkez Bankası faiz indiriminde üçüncü adımı attı. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan faiz indirimi yapan Merkez Bankası 100 baz puanlık daha indirim yaparak faizi yüzde 15’e çekti.Merkez Bankası (TCMB), oldukça stresli ve gergin bir ortamda ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Zira dolar kuru son bir ay içerisinde yükselişini ivmelendirdi ve 10.86 liraya yükseldi. Merkez’in bu kararı piyasalar tarafından bekleniyordu. Son bir haftadaki fiyatlamalarda bu beklenti etkili oldu.Merkez Bankası, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemekte. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecek. Merkez Bankasının yaptığı açıklamalara bakıldığında aralık ayında da bir faiz indirimi gerçekleştirme marjı var.Kurul kararın gerekçesinde, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar verdiğini açıkladı. Açıklamada şu detaylar yer aldı:1 Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır.2 Bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte.3 Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmekte.4 Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta.5 Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmekte.Öte yandan dolar/TL kurunda yılbaşından bu yana artış yüzde 46 oldu. Yıla 7.43’den başlayan dolar/TL kuru 10.86’ya yükseldi. Faiz indirim süreci ile birlikte döviz talebi arttı. Bu artış kurda yükselişi getirdi.1- Merkez Bankası 23 Eylül’de 100 baz puanla ile faiz indirimine başladı. Politika faizi yüzde 18 oldu. Yüzde 19.25 olan manşet enflasyonun altına indi.2- Merkez Bankası 20 Ekim’de yaptığı toplantıda faizi 200 baz puan daha indirerek politika faizini yüzde 16’ya çekti. Kredi risk primi 460’a yükseldi. Hem manşet enflasyon olan yüzde 19.58’in hem de yüzde 16.98 olan çekirdek enflasyonun altına indi faiz.3- Merkez Bankası son toplantıda faiz yüzde 15’e çekti. Manşet enflasyon yüzde 19.89, çekirdek enflasyon yüzde 16.82 seviyesinde.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te yaptığı konuşmada “Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” dedi. Cumhurbaşkanı’nın konuşması faizlerin önümüzdeki dönem iniş eğilimini sürdüreceği anlamına geliyor.Bu faiz kararı ile birlikte mevduat iyice yatırımcıların seçeneklerinden çıkabilir. Daha fazla risk alınmaya başlanabilir ve bu da pandemi döneminde olduğu gibi borsaya ilgiyi güçlendirecektir. Aralıkta bir faiz indiriminin daha gündemde olması dolar kurunun yüksek seyrini sürdürmesine neden olabilir. Aynı hızla olmasa da bu eğilimin devam ettiği görülebilir.Kurdaki sert dalgalanmalarla birlikte Merkez Bankası’nın görev ve sorumlulukları gündeme geldi. Bankanın Merkez Bankası Kanunu ile düzenlenen görev ve sorumlulukları, 5 temel alana ayrılmaktadır:1- Fiyat istikrarı: Merkez Bankası’nın temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarı ile ekonomik kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde düşük bir enflasyon oranı kastedilmektedir.2- Finansal istikrar: Türkiye’deki finansal sistemin istikrarı için para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici önlemleri almakla sorumlu.3- Döviz kuru rejimi: Ülkemizdeki döviz kuru rejimini hükümet ile birlikte belirlemek ve uygulamak.4- Banknot basma ve ihraç imtiyazı.5- Ödeme Sistemleri: Fonların ve menkul kıymetlerin aktarılması...