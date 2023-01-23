700 bin kamu işçisi bu görüşmeyi bekliyor

Çalışma hayatında şimdi de gözler 700 bin kamu işçisi adına yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Seçim öncesi anlaşma protokolü imzalanacağına dair güçlü bir irade Türk - İş tarafında mevcut bulunuyor...



Çalışma yaşamının son ayları oldukça hareketli geçti. 3600 Ek Gösterge, kamuda sözleşmelilere kadro, asgari ücret, EYT derken şimdi sıra 700 bin kamu işçisi adına yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine geldi.



Bu görüşmeler Türk - İş Konfederasyonu ve hükümet arasında yapılacak. Görüşmeler öncesinde Türk - İş Başkanı Ergün Atalay ile yaptığımız sohbetlerde, Türk - İş olarak amaçlarının işçilerin satın alma güçlerini koruyacak, refah payı talebiyle bir ücret seviyesi olduğunu söylüyor. Ergün Atalay, amaçlarının elde edilecek ücret artışı dışında kamuda taşeronların kadroya alınması, geçici işçiliğin düzenlenmesi olduğunu da ekliyor.



Türk-İş ve hükümet arasında yapılan görüşmeler sonrası ‘Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ imzalanmakta ve toplu iş sözleşmeleri bu doğrultuda sonuçlanmakta. Bu sene de 700 bin kamu işçisinin gözü kulağı bu anlaşma protokolü için yapılacak görüşmelerde olacak.



Çerçeve protokol önemli



‘İlk Protokol’ yürürlük başlangıç süreleri 1989 yılı olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için 17 Mayıs 1989 günü yapılmış. Benzeri bir protokol yürürlük başlangıç süresi 1990 yılı olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için de 12 Haziran 1990 günü yapılmış. 1991 yılından başlayarak her iki yılda bir (1997 yılı hariç) olmak üzere ‘çerçeve protokol’ imzalanmış. 1989-2021 dönemi itibariyle toplam 17 Protokol mevcut. Bu yıl yapılacak olan protokolle bu sayı 18’e ulaşacak.



Seçim öncesinde anlaşmanın sağlanacağına dair güçlü bir irade Türk - İş tarafında mevcut.



Elbette bu yıl yapılacak çerçeve protokol oldukça önemli. Enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş, asgari ücret seviyesinde yaşanan gelişmeler, özel sektör ücret düzenlemeleri vb. unsurlar bu senenin önemini artırmakta. Bu nedenle Türk - İş tarafı işi bu sene oldukça sıkı tutuyor. Türk - İş bünyesinde bu pazarlıkları yürütecek bir Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulda 15 sendikanın temsilcisi yer almakta. Kurul Başkanı Yol- İş Sendikası Genel Başkanı, Türk - İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar.



Masada ücret oranı konuşulacak



2023 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 10 Kasım 2022’de yaptı. İkinci toplantı 17 Ocak 2023’de Ramazan Ağar başkanlığında toplandı. Bu toplantılar arasındaki dönemde sendikalardan, hükümetle yapılacak görüşmelerde kullanılmak üzere veri ve görüş istendi. Bu esnada Ergün Atalay, Ramazan Ağar ve Eyüp Alemdar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir toplantı yaparak, süreci resmen başlatmış oldular.



Bu hafta çarşamba günü kurul tekrar Ramazan Ağar başkanlığında toplanacak ve temel strateji oluşturulacak. Bu nedenle bu haftaki toplantı önemli. Bir anlamda pazarlık konuları ve elde edilmesi arzulanan ücret oranları bu toplantıda konuşulacak.



Biz de bu toplantı öncesinde Ramazan Ağar’ın görüşlerine başvurduk. Başkana göre bu seneki görüşmeler oldukça çetin geçecek. Daha önceki dönemlere göre, çalışanların fiyat artışları karşısında reel gelirlerinin önemli ölçüde kaybolması ücret pazarlığının bu seneki önemini artırmakta.



Güncellenmiş strateji



Ramazan Başkan, ilk 6 ay ve diğer 6 aylar için enflasyonun oldukça üzerinde, refah payı ile güncellenmiş bir stratejiyle pazarlığa oturacaklarını söylüyor. Amaçlarının ülkenin bu ekonomik koşullarında ‘alım gücünü’ korumanın ötesinde refah seviyesini artıracak bir ücret seviyesi olduğunu, bu amaçla masada yer alacaklarını belirtiyor.



Diğer yandan geçmiş dönemlerin aksine bu yıl görüşmelerin daha erkene alınması ve seçim öncesi pazarlıkların son bulması ve çerçeve protokolün imzalanması da yine Koordinasyon Kurulu’nun öncelikleri arasında.



Ramazan Ağar, kamuda çalışan işçilerin ücretinin geçmiş dönemlerde asgari ücretin 3 katına ulaştığını, bugün ise ücretlerin bu oranın yarısına bile yakın olmadığını söylüyor. Bu nedenle tekrar kamu işçisinin ücretini eski dönem seviyelerine ulaştırmanın mücadelesini vereceklerini söylüyor.



25 Ocak’taki toplantı öncesinde ve sonrasında Hak - İş Konfederasyonu ile de iletişimde olacaklarını, onların da görüş ve isteklerini toplayacağını söyleyen Ramazan Ağar, sadece ücretlerin değil, sosyal yardım ve diğer maddelerin de titizlikle ele alınacağını ve hükümetle görüşmelerde ısrarcı olacaklarının altını çiziyor.