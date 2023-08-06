Alternatifler zayıf borsa ralli yapıyor

Merkez Bankası’nın yüzde 22,3 olan yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 58’e yükseltti. Temmuzda TÜFE bir ayda yüzde 9,49 arttı. Bu gelişmeler kurumların varlık fiyatlarındaki beklentilerini yukarı çekti. Dolar kuru, ve şirketlerin hedef fiyatlarında yukarı yönde revizyonlar artacak. Şirketlerin mali tabloları açıklanıyor. Değerleme oranı düşük şirketler öne çıkacak.

Piyasalar öncü ekonomik göstergeleri ve ilgili kurumların açıklamalarını yakından takip ediyor. TCMB’nin, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda yüzde 22,3 olan 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58’e yükseltmesiyle birlikte varlık fiyatlamalarındaki güncellemeler yeniden gözden geçiriliyor. Öte yandan TÜFE’nin temmuzda bir ayda yüzde 9,49 artması sonrası dolar kuru ve şirketlerin hedef fiyatlarında yukarı yönde revizyonlar artmaya başladı.

Borsa cephesinde BIST 100 Endeksi 7.400 seviyesinde. Hisse senetlerinde açıklanan mali tablolara bağlı değişimler gözleniyor. Sektör bazında sigorta, yeni halka arzlar ve taş toprak hisseleri ilgi görüyor. BIST Sigorta Endeksi bir haftada yüzde 24,45 oranında yükseldi.

Hisse değişimleri

Borsa Endeksi 7.400 seviyesinde. Enflasyonun yüksek seyri ve alternatif getirilerin zayıf olması hisse senetlerine yönelimi canlı tutuyor. Hisse getirilerinde artışlar meydana geldikçe bu durumu fırsata çevirmek isteyenler için al sat işlemleri artabilir. Bu noktada yatırımcıların temkinli olmasında yarar var. Hisse senetlerinde hedef fiyatlarda yüzde 50-60 arasında revizyonlar dikkat çekiyor.

Kur tahminleri

Son bir haftada kurumlar dolar/TL tahminlerini revize etti. Deutsche Bank, yıl sonu dolar/TL tahminini 27 TL’den 32 TL’ye çıkardı. HSBC tahminini 27 TL’den 29 TL’ye yükseltti. Deutsche Bank ve HSBC’nin revize ettiği tahminler, ekonomi politikalarının henüz meyvesini vermemesi ve yüksek enflasyonun yarattığı endişe döviz kurundaki artış beklentisini destekliyor.

Ekonomi yönetiminin belirsizlikleri azaltıcı adımlarını sürdürmesi ve güven verici mesajlarını devam ettirmesi önem taşıyor. Bu noktada piyasaların enflasyonun kontrol altına alınabileceğine dair beklentiye yönelebilmesi ekonomi yönetiminin en güçlü çıpası olacaktır. Bu süreçte proaktif bir yaklaşım gözlenebilir.



Bilançolar geliyor

Şirketler yılın ilk yarısına ilişkin mali tablolarını açıklıyor. Açıklanan mali tablolar ve değerleme oranları, yatırımcılar için oldukça önemli bir referans noktasıdır. Özellikle BIST 30 gibi endekslerde yer alan şirketlerin değerleme oranlarına dikkat etmek, yatırım kararları için kritik bir öneme sahiptir.

Altı aylık mali tablolarını açıklayan Koç Holding, Şişe Cam ve Tüpraş gibi şirketlerin fiyat/kazanç oranlarının 10’un altında kaldığı gözleniyor. Göstergeler bu hisse senetlerinin fiyatlarının, şirketlerin kazançlarına oranla makul seviyelerde kaldığını gösteriyor. Düşük fiyat/kazanç oranları, yatırımcılar için hisse senetlerinin değerlemesi açısından cazip bir durumdur.



Dikkat çeken f/k’lar

TAV Havalimanları’nın piyasa değeri/defter değeri 1,3 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge, şirketin piyasa değerinin defter değerinin ne kadar üzerinde olduğunu göstermekte. Yatırımcılar bu oranın düşük olmasını tercih eder. Ancak oranın düşük olmasının nedenini gözden kaçırmamakta yarar vardır. Tav Havalimanları’nın sahip olduğu oran sektör ortalamasının altında bulunuyor. Bu da şirketin hisse senetlerinin düşük bir değerleme ile işlem gördüğünü işaret ediyor.



Yatırımcılar için kâr büyümesinin önemi

Değerleme oranlarının yanı sıra, yatırımcılar için önemli bir kriter olan kâr büyümesine de dikkat etmek gerekiyor. Düşük değerleme oranlarına sahip ve aynı zamanda kâr büyümesi potansiyeli yüksek şirketler, yatırımcılar için daha fazla öne çıkabilmekte. Neticede bu tür şirketler, gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip olabilmekte ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir seçenek sağlayabilmekteler.

Borsada yatırımda bulunurken değerleme oranları oldukça önemlidir. Bununla birlikte tek başına yeterli olmadığını da not etmek gerekir. Şirketlerin ileriye dönük beklentileri, finansal durumu, sektördeki konumu, rekabetçi avantajları ve yönetim kalitesi gibi diğer faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle, yatırım kararlarını alırken geniş bir yelpazeden bakmakta yarar vardır.