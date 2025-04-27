Altın mola verdi ‘fon’ yine gözde

27.04.2025 09:21
Hangi hisseler yükseldi
Öte yandan borsada haftanın en çok yükselen hisseleri, ağırlıklı olarak sanayi, çelik ve otomotiv sektörlerinden geldi. Çelik sektöründen Borusan Boru ve Ereğli Demir Çelik gibi güçlü oyuncuların da listede yer alması, sanayi üretimi ve ihracat beklentilerinin yatırımcılar nezdinde güçlendiğini gösteriyor. Emlak GMYO’nun yükselişi ise gayrimenkul piyasasına yönelik yeniden artan ilgiye işaret ediyor. Dalgalı piyasa ortamında yatırımcıların tercihi netleşiyor. Kısa vadede riskten kaçış artarken, seçici sektörlerde önemli yükselişler yaşanıyor. Para piyasası fonlarına ise ilgi yeniden artmaya başladı.
Yatırımcılar son dönemde daha seçici bir tutum sergiliyor. Haftalık bazda borsanın yüzde 1.24’lük yükselişi ve dövizdeki sınırlı artış, risk algısının dengeli ilerlediğini gösteriyor. Altın fiyatlarında yaşanan gerileme ise güvenli liman arayışının kısa bir mola verdiğine işaret ediyor. Fon piyasasında ise para piyasası fonlarına güçlü giriş, yatırımcıların nakit ağırlıklı pozisyonlara yöneldiğine işaret ediyor. Sektör bazlı ayrışmaların derinleşmesi, yeni dönemde yatırımcı tercihlerinin daha da netleşeceğine işaret ediyor. Cuma gecesi S&P, Türkiye kararını açıkladı. Kurum, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu ‘BB-’ seviyesinde tutarken not görünümünü de “durağan” olarak teyit etti. S&P, geçen yıl Türkiye’nin kredi notunu mayıs ve kasımdaki iki toplantısında da artırmıştı.
Sürpriz getiriler
Hafta boyunca en yüksek getiriyi yüzde 20 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü sağladı. Bu güçlü performans, şirketlerin alternatif finansman yöntemlerine olan ilgisinin artmasından kaynaklanıyor. Yüksek faiz ortamında klasik bankacılık dışındaki çözümler yatırımcıların radarına girdi. Bu eğilim, önümüzdeki haftalarda da sektör bazlı hareketliliğin sürme olasılığını artırıyor. Borsadaki işlem hacminin artması, aracı kurumların gelir beklentilerini destekliyor. Bankalar tarafında ise kârlılık beklentileri güçlenmeye başladı. Bu iki sektör, yatırımcıların orta vadeli pozisyonları açısından dikkat çekiyor.
Hangi hisseler yükseldi
Öte yandan borsada haftanın en çok yükselen hisseleri, ağırlıklı olarak sanayi, çelik ve otomotiv sektörlerinden geldi. Çelik sektöründen Borusan Boru ve Ereğli Demir Çelik gibi güçlü oyuncuların da listede yer alması, sanayi üretimi ve ihracat beklentilerinin yatırımcılar nezdinde güçlendiğini gösteriyor. Emlak GMYO’nun yükselişi ise gayrimenkul piyasasına yönelik yeniden artan ilgiye işaret ediyor.
5 MADDEDE HAFTALIK ODAK NOKTASI
1 Finansal Kiralama ve Faktoring Sektörü Güçlü: Yüzde 20’yi aşan haftalık getirisiyle finansal kiralama ve faktoring sektörü yatırımcıların ilgisini çekiyor.
2 Banka ve Aracı Kurumlar Yükselişte: Artan işlem hacimleri bankaların ve aracı kurumların kârlılık beklentilerini destekliyor.
3 Fonlarda Riskten Kaçış Eğilimi: Para piyasası fonlarına güçlü girişler, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdüğünü gösteriyor.
4 Altın Yatırımlarında Bekleme Dönemi: Altın fonlarından sınırlı çıkışlar yaşanırken yatırımcılar kısa vadede yön tayini bekliyor.
5 Seçici Yatırım Teması Öne Çıkıyor: Genel piyasa yükselmesine rağmen, yatırımcılar sadece belirli sektörlere yoğunlaşıyor ve riskten kaçınan pozisyonlar artırılıyor.
PPF’ye yönelim arttı
Yatırım fonlarında bir haftada toplamda 68 milyar TL net büyüme kaydedildi. Ancak bu büyümenin önemli bir kısmı para piyasası fonlarına (ppf) ve kısa vadeli yatırım enstrümanlarına yöneldi. Riskten kaçınan yatırımcı profili belirginleşirken, hisse senedi fonlarından çıkış dikkat çekiyor. Fon piyasasındaki bu değişim, yatırımcıların portföylerini koruma stratejisine odaklandığını gösteriyor.
Altın için alım fırsatı mı?
Altın fiyatları hafta içinde düşerken, altın fonlarında da sınırlı para çıkışı yaşandı. Güvenli liman arayışının zayıfladığı bir döneme girildiği söylenebilir. Ancak altın ve kıymetli madenlerde dalgalı seyir kısa vadede yeni fırsatlar yaratabilir. Uzun vadeli yatırımcılar için altın pozisyonlarının yeniden gözden geçirilmesi önemli olacak.