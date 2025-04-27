Altın mola verdi ‘fon’ yine gözde

Hangi hisseler yükseldi

Sürpriz getiriler

Hangi hisseler yükseldi

Öte yandan borsada haftanın en çok yükselen hisseleri, ağırlıklı olarak sanayi, çelik ve otomotiv sektörlerinden geldi. Çelik sektöründen Borusan Boru ve Ereğli Demir Çelik gibi güçlü oyuncuların da listede yer alması, sanayi üretimi ve ihracat beklentilerinin yatırımcılar nezdinde güçlendiğini gösteriyor. Emlak GMYO’nun yükselişi ise gayrimenkul piyasasına yönelik yeniden artan ilgiye işaret ediyor.



Hafta boyunca en yüksek getiriyi yüzde 20 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü sağladı. Bu güçlü performans, şirketlerin alternatif finansman yöntemlerine olan ilgisinin artmasından kaynaklanıyor. Yüksek faiz ortamında klasik bankacılık dışındaki çözümler yatırımcıların radarına girdi. Bu eğilim, önümüzdeki haftalarda da sektör bazlı hareketliliğin sürme olasılığını artırıyor. Borsadaki işlem hacminin artması, aracı kurumların gelir beklentilerini destekliyor. Bankalar tarafında ise kârlılık beklentileri güçlenmeye başladı. Bu iki sektör, yatırımcıların orta vadeli pozisyonları açısından dikkat çekiyor.