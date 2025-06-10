Altın ve teknoloji hisseleri hareketli

Piyasalardaki yüksek tansiyon yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Altın ve borsa cephesinde teknoloji hisseleri son dönemde getiri sağlamayı sürdürüyor.Piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcıların tercihi istikrarlı ve güçlü temelli enstrümanlardan yana oldu. Son bir haftada en yüksek getiriyi yüzde 3.2 ile Cumhuriyet altını sağladı. Haftanın bir diğer ilgi gören yatırım alanı borsa oldu. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 3.5’lik yükselişle tamamladı.Sektörel bazda öne çıkan BIST Hizmetler Endeksi haftayı yüzde 3.7, BIST Mali Endeks ise yüzde 3.5 oranında yükselişle tamamladı. Borsada en dikkat çekici performans ise BIST Teknoloji Endeksinden geldi. Yüzde 5.4’lük artış, teknoloji hisselerinin yeniden ilgi odağı olduğunu işaret ediyor.Yılbaşından bu yana en çok yükseliş kaydeden Cumhuriyet altını yüzde 41.8 seviyesinde bir performans sergilerken BIST Teknoloji Endeksinin yükselişi onu da geçerek yüzde 44.7 oldu. Diğer yandan mevduat ve özel sektör kira sertifikaları da yıl genelinde yüzde 20’nin üzerinde getiri sunarak sabit gelirli enstrümanlara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Dolar ve euro cephesinde ise sınırlı haftalık kazançlara karşın, yılbaşından bu yana getiriler yüzde 10.7 ve yüzde 21.5 seviyelerinde gerçekleşti.Likit yapısı ile öne çıkan BIST 30 Endeksinde yatırımcıların bu hafta en çok kazandığı hisseler dikkat çekici bir çeşitlilik sergiledi. Listenin üst sırasında yüzde 10’luk artışla Emlak Konut GYO yer aldı. Sektörel olarak baskılanan bir alanda gelen bu performans, seçici davranan yatırımcıların kazandığını gösterdi. İkinci sırada yer alan Çimsa yüzde 8.4 getiri sağladı.Pegasus haftalık bazda yüzde 6.8 yükselerek havacılık sektöründe öne çıkarken, Akbank ve Garanti Bankası’nın sırasıyla yüzde 6.5 ve 5.9’luk artışları bankacılık hisselerine olan ilginin arttığına dair işaret verdi. Aselsan, TAV Havalimanları, Yapı Kredi ve Koza Altın da yüzde 5 civarında getiri sağlayarak yatırımcının güvenli liman arayışına güçlü bilançolarla yanıt verdi.Son 1 ayda 46 yeni fon açıldı. Yeni açılan 46 fonun kategorilere göre dağılımı, yatırım eğilimlerine dair önemli sinyaller veriyor. Açılan fonlar içerisinde en fazla olan 19 fonla Serbest Fonlar kategorisinde gerçekleşti. Bunu 7 fonla Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve 6’şar fonla Gayrimenkul ve Katılım Fonları izliyor. Bu tablo, yatırımcıların hem esnek stratejilere hem de fiziksel ve faizsiz varlıklara olan ilgisini gösteriyor. Diğer kategorilerde ise sınırlı sayıda fon açılması, çeşitliliğin korunduğunu ancak talebin belli alanlara yoğunlaştığını işaret ediyor.Yurt dışındaki borsaların performanslarında, yılın ilk 5 ayında öne çıkan en güçlü bölgeler Asya piyasaları oldu. Hong Kong’ta endeks yılbaşından bu yana yüzde 19 yükselirken, Güney Kore KOSPI Endeksi yüzde 17’luk performansıyla önemli kazanç sağladı. Almanya DAX yüzde 22 ile Avrupa’da dikkat çeken tek endeks oldu. Fransa CAC 40 yüzde 5.5, İngiltere FTSE 100 ise yüzde 7.8 prim yaptı. ABD tarafında ise görünüm daha yatay. Japonya Nikkei 225 Endeksi, yüzde 5.9’luk düşüşle en zayıf büyük piyasalardan biri olarak öne çıktı.Borsa İstanbul (BIST), 26 Mayıs 2025 itibarıyla kaldıraçlı ve kısa endekslerin hesaplanmasına başladı. Kaldıraçlı ve kısa endeksler, yatırımcılara günlük bazda daha yüksek getiri veya korunma (hedge) imkânı sağlayan, özel olarak yapılandırılmış finansal göstergelerdir. Bu tür endeksler hem aktif yatırımcılar hem de türev ürünleri izleyen yatırımcılar için önemli bir referans sağlayacak. Kaldıraçlı endeksler yükselişten hızla fayda sağlamak isteyen yatırımcılar için, kısa endeksler ise düşüşe karşı korunma veya spekülatif amaçla kullanılabilir. Ancak her ikisi de günlük bazda etkili olduğundan, pozisyonlar dikkatle izlenmeli ve uzun vadeli yatırımlarda doğrudan referans olarak kullanılmamalıdır.