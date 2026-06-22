‘Pazar yavaşlasa da dinamizm sürüyor’

OYDER Başkanı Ömer Koyuncu, pazardaki yavaşlamaya rağmen yıl sonunda 1 milyon ve üzeri rakamların telaffuz edileceğini söylerken, hurda teşvikinin de sürdürülebilir bir sistem olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Ömer Koyuncu, yılın ilk aylarından itibaren pazarda yavaşlama yaşandığını, ancak sektörün dinamizmi sayesinde yılın 1 milyon ve üzeri bir miktarla kapanacağını söyledi.2026 yılına girerken beklentilerin, pazarın 2025 seviyelerine yakın seyretmesi olduğunu kaydeden Koyuncu, “Ancak yılın ilk aylarından itibaren Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler, artan lojistik maliyetleri, yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde karşılaşılan zorluklar, pazarda belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Hatırlanacağı gibi Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 daralarak 453 bin adet seviyesinde gerçekleşti” dedi. Buna rağmen sektörün dinamizminin yanı sıra devam eden kampanyalar sayesinde, pazarın bir milyon seviyesinin altına düşmeyeceğini belirten OYDER Başkanı Koyuncu, “Yıl sonunda pazarın yeniden 1 milyon-1 milyon 100 bin seviyelerinde kapanacağını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.Otomotiv sektöründe asıl problemin, satış adetleri olmadığını, pandemi döneminde yaşanan “arzın talebin gerisinde kalması” durumunun, bugün “arzın talebin üzerine çıkmadığı” bir konuma evrildiğini kaydeden Koyuncu, “Son derece rekabetçi bir dönemden geçiyoruz. Üretici, distribütör ve yetkili satıcı tarafında kâr marjları ciddi ölçüde gerilemiş durumda” diye konuştu.Yüksek finansman maliyetleri, işletme sermayesi ihtiyacı, fiyat artışlarının sınırlı kalması ve yoğun rekabetin, sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurgulayan Ömer Koyuncu, “Buna karşılık, kurların kontrol altında tutulması nedeniyle tüketici açısından son yılların en avantajlı satın alma ortamlarından biri yaşanıyor” dedi. Koyuncu, Türkiye otomotiv perakendeciliğinde uzun süredir devam eden konsolidasyon sürecinin ise hızlanarak devam ettiğini vurgulayarak, “Bugün yaklaşık 1.250 bayi tesisi bulunmasına rağmen işletmeci sayısı 600-650 seviyelerine kadar geriledi. Öz sermayesi güçlü gruplar büyürken, küçük ve orta ölçekli işletmeler birleşme veya devir süreçlerine yöneliyor. Önümüzdeki dönemde çok markalı bayi yapılarının daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.Son dönemlerde sıkça gündeme gelen “hurda teşviki” konusuna da değinen OYDER Başkanı Koyuncu, bunun, dönemsel kampanyalar yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem olarak ele alınması gerektiğine inandığını belirtti. Bu konuya yalnızca satışları artıran bir teşvik olarak değil, trafik güvenliği, çevresel dönüşüm ve araç parkının yenilenmesi açısından bakılması gerektiğini kaydeden Koyuncu, “Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kısa vadede öncelikli gündem maddesi olmayabilir ancak uzun vadede yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum” dedi.ABD’li General Motors’un bazı modelleri, artık Türkiye’ye resmen gelmeye başladı. TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında “Cadillac”, “Chevrolet” ve “GMC” markalarının önemli modellerini, resmi distribütör olarak Türkiye pazarına sunmaya başladı. Bu kapsamda Cadillac’ın “Escalade”, Chevrolet’nin “Silverado”, “Suburban” ve “Tahoe”, GMC’nin ise “Yukon” ve “Sierra” modelleri, Türkiye’de satışa sunuldu. Chevrolet’nin Tahoe modelleri 19.900.000 TL ile 23.000.000 TL arasında değişen fiyatlara, Suburban ise 25.500.000 TL anahtar teslim fiyata sahip. GMC Yukon Denali (SUV) modeli 28.000.000 TL, Sierra Denali (pick up) modeliyse 11.500.000 TL’den satışa sunuldu.Tofaş’ın, Doblo üretimine başlayacak olmasıyla, Stellantis markaları da beklemeye başladı. Nitekim Doblo ile birlikte Opel’in Combo’su da yerlileşmeyi beklerken, Citroen de, 30. yaşını kutlayan Berlingo’nun, bu yılın 3. çeyreğinden itibaren Bursa’da üretileceğini duyurdu. Konu hakkında değerlendirme yapan Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, “30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun markamız tarihinde ilk kez Türkiye’de Tofaş fabrikasında üretilecek olması, bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Bu atılım, aynı zamanda Citroen markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi” dedi.Google Gemini, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki Volvo kullanıcılarına da aşamalı olarak sunulmaya başlandı. Sabit sesli komutların ötesine geçen yeni nesil yapay zekâ asistanı Gemini, doğal konuşmaları anlayabilen, bağlamı yorumlayabilen ve sürücünün ihtiyaçlarına göre yanıt verebilen gelişmiş bir deneyim sunuyor. Sürücüler; navigasyondan mesajlaşmaya, eğlence sistemlerinden günlük planlamaya kadar birçok işlemi daha doğal ve sezgisel bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Google Gemini entegrasyonu Türkiye’de de Google hizmetleri entegre edilmiş bağlantılı araçlarda kademeli olarak sunulmaya başlandı. Türkiye pazarında bu özellik, 2022 yılı ve sonrasında satışa sunulan 2023 model yılı Google altyapısına sahip ve bağlantılı Volvo otomobillerde destekleniyor.