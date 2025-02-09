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Avantaj mutlak getirili fonlarda

Zeynep Aktaş
09.02.2025 09:22
Yatırım geçiş döneminde seçenek arayışında. Düşüş yaşansa da faiz hâlâ cazip seçenek. Altın ise ilgi odağında duruyor. Stopaj avantajı nedeniyle mutlak getirili fonlar öne çıkıyor.

Hisse senetleri piyasası yatay ve zayıf bir seyir izliyor. Haftalık bazda yatırım araçlarına baktığımızda Cumhuriyet altını bir haftada yüzde 3.67 yükselerek 22.311 TL’ye çıkarken, euro yüzde 1.18 oranında yükseldi ve 37.17 TL oldu. Değişken piyasada yatırımcılar güvenli limanlarda rotalarını şekillendirmeye çalışıyor. Stopajda artış kararı sonrası vergi avantajı sunan hisse fonlarda güvenli liman niteliğindeki mutlak getirihedefli fonlar, daha fazla ilgi odağına gelirken mevcut para piyasası fonları ve borçlanma araçlarına ilgi sürüyor.



Şimdilik 11 fon var
 
Halihazırda piyasada mutlak getiri hedefi olan 11 hisse fonu var. Söz konusu fonlar, mevduat üzeri getiri hedefliyor. Ağırlıklı olarak serbest fonlar ve nitelikli yatırımcılara hitap ediyor. Yani 1 milyon TL’nin üzerinde hesabı olan yatırımcılar, nitelikli yatırımcı olmaları halinde bu fonlardan alabiliyor. Bu fonlar önümüzdeki dönemde nitelikli yatırımcılar açısından daha fazla öne çıkmaya başlayacak. Öte yandan yatırımcılar stopajdaki artışa rağmen para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında pozisyon almaya devam ediyor. Bunun ana nedeni TL varlıkların reel getiri sunmaya devam ediyor olması. Aylık olarak yüzde 4 getiri sunan fonlar yatırımcıların ilgi alanında bulunuyor.



Enflasyonda şimdi ne olur?
 
Ocak ayı enflasyon rakamları beklentinin üzerinde geldi. Hafta boyunca borsada zayıf seyir korunurken, gündeme Merkez Bankası’nın 2025’deki ilk Enflasyon Raporu oturdu. Raporda, 2025 enflasyon tahmini yüzde 21.8’den yüzde 24’e revize edildi. 2026 yılı tahmini yüzde 12 ile sabit bırakıldı. Para politikasının seyrine ilişkin olarak da 2025’deki faiz indirimlerinin küresel çapta ihtiyatlı olacağının beklendiği ifade edilirken bu değerlendirme piyasalarda dalgalanmaya neden oldu.



Altın ilgi görmeye devam edecek mi?
 
Küresel piyasalardaki hareketlere “Trump etkisi” damga vuruyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik devreye alınacağını açıkladığı gümrük tarifeleri ile başlayan süreç, ticaret savaşı endişelerini yeniden tırmandırdı. Hal böyle olunca piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Hafta başında Kanada ve Meksika’dan gelen bazı taahhütler ile bu ülkelere uygulanacak tarifeler 30 günlüğüne ertelendi. Ancak, çok daha kritik olan Çin tarifelerinin devam ediyor olması. Çin’in de benzer şekilde ABD’ye misilleme başlatmasıyla piyasalar hafta boyunca diken üstünde kaldı.



Trump faktörü en fazla altın üzerindea etkisini gösteriyor. Altın fonları son bir ayda yüzde 10 yükseldi. Yatırımcıların güvenli limanda kalma isteği altına yönelik ilgiyi canlı tutuyor.
 
Altın yatırımcıları gelişmeleri özellikle de Trump’ın söylemlerini yakından takip ediyor. Ancak bu söylemlerin de bir süre sonra normalleşmesi ve dengelenmesi kaçınılmaz görünüyor. Gerek altının onsunun
 
gerekse dolar/TL’nin hareket marjlarının sınırlı kalmasıgeçtiğimiz yıl gözlenen ilgi seviyesinde bir talebin yaşanma olasılığını zayıflatıyor. Bununla birlikte gram altın ve altının onsu yıl genelini pozitif tamamlaması beklenmeli. Getiriler enflasyonun altında kalsa da yükseliş seyri korunacak.



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