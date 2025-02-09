Avantaj mutlak getirili fonlarda

Enflasyonda şimdi ne olur?

Altın ilgi görmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalardaki hareketlere “Trump etkisi” damga vuruyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik devreye alınacağını açıkladığı gümrük tarifeleri ile başlayan süreç, ticaret savaşı endişelerini yeniden tırmandırdı. Hal böyle olunca piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Hafta başında Kanada ve Meksika’dan gelen bazı taahhütler ile bu ülkelere uygulanacak tarifeler 30 günlüğüne ertelendi. Ancak, çok daha kritik olan Çin tarifelerinin devam ediyor olması. Çin’in de benzer şekilde ABD’ye misilleme başlatmasıyla piyasalar hafta boyunca diken üstünde kaldı.







Trump faktörü en fazla altın üzerindea etkisini gösteriyor. Altın fonları son bir ayda yüzde 10 yükseldi. Yatırımcıların güvenli limanda kalma isteği altına yönelik ilgiyi canlı tutuyor. Altın yatırımcıları gelişmeleri özellikle de Trump’ın söylemlerini yakından takip ediyor. Ancak bu söylemlerin de bir süre sonra normalleşmesi ve dengelenmesi kaçınılmaz görünüyor. Gerek altının onsunun gerekse dolar/TL’nin hareket marjlarının sınırlı kalmasıgeçtiğimiz yıl gözlenen ilgi seviyesinde bir talebin yaşanma olasılığını zayıflatıyor. Bununla birlikte gram altın ve altının onsu yıl genelini pozitif tamamlaması beklenmeli. Getiriler enflasyonun altında kalsa da yükseliş seyri korunacak.

Ocak ayı enflasyon rakamları beklentinin üzerinde geldi. Hafta boyunca borsada zayıf seyir korunurken, gündeme Merkez Bankası’nın 2025’deki ilk Enflasyon Raporu oturdu. Raporda, 2025 enflasyon tahmini yüzde 21.8’den yüzde 24’e revize edildi. 2026 yılı tahmini yüzde 12 ile sabit bırakıldı. Para politikasının seyrine ilişkin olarak da 2025’deki faiz indirimlerinin küresel çapta ihtiyatlı olacağının beklendiği ifade edilirken bu değerlendirme piyasalarda dalgalanmaya neden oldu.