Beklenti ve gerçekler arasında yön aranıyor

ABD seçimleri yaklaşırken global piyasalar Ekim ayına hızlı bir giriş yaptılar. Seçimde geride gözüken Trump’ın Corona Virüse yakalanması sonrası dalgalanan piyasalar yine Trump’ın çabuk iyileşeceği yönünde haberler ile kayıplarını geri almış durumda.



Piyasalar risk tamamen geçene kadar bu süreci takip ederken , ABD’de hayata geçmesi beklenen teşvik paketini fiyatlayarak şimdilik pozitif tarafta kalıyor. Fed ve teşvik paketlerinin en hızlı direk etkisinin ABD borsaları üzerinde olduğunu gözlemlemeye devam ediyoruz.



Goldman Sachs’dan gelen yatırımcı notunda ECB’nin varlık alımlarını aralık ayında 400 Milyar Euro arttırabileceği yorumunu yapması parasal teşviklerin şu an en etkili ve çabuk kullanılan yöntem olduğunu ve piyasa oyuncularının beklentilerini bu temel senaryoya göre şekillendirdiğini görmekteyiz.



Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü tepki hareketlerine bir nevi fren etkisi yapan ve diğer yandan Euro-dolar Paritesi üzerinde de etkili olan bu ekstra sürecin normalleşme çabaları uzadıkça ve ekonomilerde iyileşme geciktikçe ara ara düzeltmeler getirme riski taşıyacağını da unutmamak gerekiyor.



Pandemi sürecinin belirsizlikleri dışında ,ABD seçimlerinin de ek belirsizlikler taşıması sebebiyle Ekim ve sonrası için ekstra temkinli olmak gerekmekte. Grafiklerin Dalgalı seyir izlediği ve teknik sıkışmanın arttığı böylesi günlerde her iki yönde sert hareketler görmek mümkün hale geliyor.



ABD BORSALARININ SEYRİ ÖNEMİNİ KORUYOR



ABD borsalarının yükseliş tarafında kalma isteği ve motivasyonu diğer tüm küresel borsalar için önemini korumaya devam edecek. Özellikle gelişen piyasalara tam olarak netleşmeyen para akışının hızlanması ve kalıcılığı için bu Endekslerin pozitif tarafta kalabilme gücü kritik önemde olacak.



Küresel tüm borsalar için seyri önemli olan SP500 Endeksi ; 3588 seviyesinde yeni rekor gördükten sonra başlayan düzeltme süreci ile birlikte 3200 seviyelerine kadar geri çekilme gösterdikten sonra tekrar yukarı yönlü hareket içine girerek düzeltme sürecinden kurtulmak istiyor.



Trump’ın sağlık durumu ve ABD seçimlerinin belirsizliğine karşı Fed’in duruşu ve teşvik paketinin desteğiyle yukarı gitmeye çalışan Endeks’in teknik anlamda 3400 üzerinde kalıcı kuvvet kazanması gerekmekte. 3400 üzerinde kalıcı olabildikçe 3450 ve 3500 ara direnç eşiklerinin test edilmesi ve geçilmesi de önemli olacak.



Bu olmadıkça olası geri çekilmelerde yükseliş isteğinin korunabilmesi için 21-50 günlük ortalamaların bulunduğu 3250-3350 bandının çalışması ilk önemli kriter olacak. Bu bölge çalışmadıkça aşağıda son dokunduğumuz 200 günlük ortalamayı da barındıran alt 3000-3200 bandının da kritik sınır destek olduğunu hatırlatalım.



DOLAR ENDEKSİ ŞİMDİLİK DENGEDE



Gelişmiş ve gelişen tüm para birimleri için önemli olan Dolar Endeksi’nin seyri ABD seçimleri yaklaşırken daha da önemli hale gelecek. Pandemi sürecinin başlarında artan risk algısı ile birlikte Altın ile birlikte güvenli liman efekti sebebiyle yükselişler gördüğümüz Dolar Endeksi 100.00’lü seviyelere ulaştıktan sonra normalleşme adımları ve ciddi parasal teşvikler ile birlikte yönünü aşağıya çevirdi.



Teknik anlamda Geri çekilmeler 200 günlük ortalama olan 92.00 civarından destek bulup 94.00-95.00’lere doğru bir tepki hareketi yaşandıktan sonra mevcut durumda teşvik paketi ve riskler arasında yön arayan Dolar Endeksi 93.00’lerde şimdilik ılımlı seyirde ilerliyor.



Hala içinde olduğumuz 90-95 bandının ne kadar süre çalışacağı ve olası kırılımın ne yöne olacağı çok önemli olmaya devam ediyor.