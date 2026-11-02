Yine çok konuşuluyor

Volkswagen’in Türkiye’de yatırım için Doğuş ile imzaladığı anlaşma, herkesin gündeminde. VW’nin, Passat gibi Çinli modellerini burada montajlaması ve bölgeye ihraç etmesinden de bahsediliyor.Alman otomotiv devi Volkswagen’in, açıkladığı devasa zararlara rağmen 6 yıl önce vazgeçtiği Türkiye’de otomobil üretimi planını yeniden gündemine alması ve Doğuş Otomotiv ile bu konuya ilişkin bir niyet mektubu imzaladığının açıklanması, hiç şüphesiz yine çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.Henüz ortada ciddi bir emare bulunmamasına ve 6 yıl önceki gibi bir şirket kurulmamasına rağmen, yatırımın olası nedenlerinden başlayıp, üretilecek modellere varıncaya kadar pek çok ayrıntı, sadece Türkiye değil, üreticinin anavatanı Almanya’da da hayli popüler bir gündem maddesi. Wolfsburg merkezli şirketin, tam da Türkiye’nin “Made in Europe” (Avrupa Üretimi) kapsamına girip girmeyeceğinin tartışıldığı bir dönemde yatırım açıklaması, elbette kafalarda pek çok soru işareti bırakırken, Türkiye pazarının büyüklüğü ve VW’nin bu pazardaki konumundan, bunun stratejik nedenlerle alınmış bir karar olabileceğine ilişkin varsayımların gündeme getirilmesini zorunlu kılıyor.Elbette bu varsayımların gerçekle ne kadar bağlantısı olduğu konusu, ilerleyen dönemde netleşecek gibi görünüyor. Ancak şimdiden, yatırımın türü ve üretilecek muhtemel modellere ilişkin dedikodular, Alman medyasında “alıp yürümüş” durumda.Nitekim sektör uzmanlarına yayın yapan “Automobilwoche” ve “Automobil Produktion” gibi önemli Alman dergileri, bu yatırımın, önemli ölçüde Çin’de üretilen modelleri kapsayabileceğini vurguluyor. Buna göre VW, burada “Avrupa dışındaki üretim tesislerinden” Türkiye pazarı için “yarı monte edilmiş” (SKD) halde gelen araçların ya da Çin’den (FAW ve SAIC ortaklıkları var) tamamen sökülmüş ve yeniden monte edilecek (CKD) modellerin montajının yapılması üzerinde çalışıyor.Peki bu ne demek? Aslında çok farklı anlamları olabilir. Zira “Made in Europe” konusunda Almanya içinde bile bir tartışma yürürken, bunun Çin’deki modelleri Avrupa’ya getirebilmenin bir yolu olabileceği belirtiliyor. Yine bu yolla, Körfez pazarına sunulan modellerin, Türkiye’den, Doğuş Otomotiv’in VW Grubu markaları için distribütörlük ve satış sonrası hizmetler alanında faaliyet gösterdiği Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi pazarlara da Çin’deki bazı modellerini ihraç edebileceği de konuşuluyor. Hatta Güneydoğu Asya, Afrika, Güney Amerika’ya bile ihracat olabileceği söyleniyor ki, dediğim gibi, şimdilik bunlar birer varsayım ve kesinlik yok.Ancak Türkiye’de VW’nin özellikle D ve C sınıfında satışlarının düşmesine neden olan “Passat ve Jetta yokluğunun” bu yolla bitebileceğini de ben değil, Alman meslektaşlarım yazmış. Zira VW, Türkiye’de bir dönem oldukça sevilen “Jetta”yı, ortağı FAW ile birlikte Çin’de bağımsız marka haline getirdi. Ama Jetta’nın içten yanmalı ve tam elektrikli modelleri üretilmekte. Aynı şekilde VW, Avrupa’da üretimi kesilen, Türkiye’de D sınıfının tartışmasız lideri olan ve yokluğunda tahtını Skoda Superb’e devreden Passat Sedan’ın da, bu kervana katılabileceği belirtiliyor.Nitekim VW, Çin’de Passat Pro’yu FAW ile birlikte, Passat’ın biraz daha uzun versiyonu sayılabilecek “Magotan”ı da SAIC ile birlikte üretiyor. Hatta Çin Passat’ı (muhtemel Magotan), birkaç ay önce Dubai’de satılmaya başlandı.Peugeot’nun 2026 Paris OtomobilFuarı’nda ilk kez sergilediği “E-T16 Concept”i, otomotiv basınının oylarıyla fuarın “En İyi Konsept Otomobili” seçildi. Markanın ralli tarihindeki simge modellerinden 205 T16’dan ilham alan konsept, efsanevi otomobilin Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki başarılarının 40. yılını elektrikli performansla taçlandırıyor.816 HP güç üreten tamamen elektrikli güç ünitesiyle öne çıkan E-T16 Concept, Peugeot’nun motor sporlarından gelen deneyimini geleceğin mobilite teknolojileriyle bir araya getiriyor. Peugeot Sport ekiplerinin katkısıyla geliştirilen modeldeki Hypersquare direksiyon kontrol sistemi ve Steer-by-Wire teknolojisi, sürücü ile otomobil arasındaki etkileşimi yeniden yorumluyor.SAIC bünyesindeki MG’nin, otomobil ile kullanıcı arasında kesintisiz dijital bağlantı kurmasını sağlayan “MG iSMART” uygulaması, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’de hizmete sunuldu. MG4 ürün gamında aktif hale getirilebilen uygulama sayesinde kullanıcılar, otomobillerinin birçok fonksiyonunu akıllı telefonları üzerinden uzaktan yönetebiliyor. Uygulama, şarj durumunun takip edilmesinden iklimlendirme sisteminin uzaktan çalıştırılmasına, otomobilin konumunun görüntülenmesinden araç durum bilgilerinin kontrol edilmesine kadar pek çok özelliği bir araya getiriyor. Uygulama, servis noktalarında aktifleştirilebiliyor.Castrol, Komatsu’nun Türkiye distribütörü Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ile madeni yağların geliştirilmesi ve üretimini kapsayan üç yıllık bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Komatsu markalı madeni yağlar, Castrol’ün Gemlik’teki üretim tesisinde geliştirilip üretilecek.Castrol, formülasyon, teknik onay, mühendislik ve üretim alanlarındaki bilgi birikimini projeye aktarırken, Komatsu’nun yüksek kalite ve performans beklentilerine uygun çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak. Komatsu madeni yağlarının formülasyon, ürün geliştirme ve teknik onay süreçlerinde Castrol’ün uzmanlığından yararlanılırken, ürünlerin geliştirilmesinde Komatsu’nun global kalite ve performans standartları esas alınıyor.