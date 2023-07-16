Borsa liginde hangi hisseler ucuz kaldı?

Borsada canlı bir süreç yaşanıyor. Endeks geçtiğimiz haftayı 6.437,74 ile yeni bir zirve yaparak tamamladı. Endeksteki çıkış birçok sektörde hisselerin prim yapması anlamına geliyor. Tatil sezonunda olunması özellikle de ulaştırma sektöründe getiri potansiyelini artırıyor. Turizm sektörüne ek olarak, perakende, gıda, iletişim, enerji, otomotiv, bankacılık ve cam sektörleri de yatırımcılar için beklentilerin yüksek olduğu sektörler arasında yer alıyor.

Dalgalı hareket

Son dönemdeki ekonomik göstergeler, negatif faiz ortamının devamı, kurlardaki yükseliş ve ihracatçı şirketlerin gelirlerindeki artış borsada yukarı yönlü dalgalı seyrin devam edeceğine dair güçlü gerekçeler olmakta. Borsa yatırımcısının bu noktada kısa süreli kazançların sürdürülebilirliğini sorguladığı gözleniyor. Yüksek gelirlerin kalıcı olup olmadığı konusunda temkinli bir yaklaşım izleniyor. BIST 100 Endeksi 6.437 seviyesinde bulunurken dolar kuru 26,17 TL’den alıcı buluyor. Euro kuru 29,41 TL ve altının onsu 1.955 dolar seviyesinde.

Yaz sıcağında hareketli hafta

Yurt içi piyasalarda, 17-21 Temmuz haftasında Merkez Bankası’nın faiz kararı ön plana çıkacak.

Haftanın en önemli gündem maddesi faiz kararı olacak. Faizdeki artışının sürmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, konut fiyat verileri, tüketici güveni ve bütçe dengesi gibi ekonomik göstergeler de dikkatle takip edilecek. Ayrıca, Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilanço dönemi başlayacak, bu da piyasalarda önemli bir etken olacaktır.

Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilanço dönemi 21 Temmuz’da başlıyor. Bilançolar hisse bazında seçici hareketleri artırabilir. İlk olarak Arçelik mali tablolarını açıklayacak. Hemen arkasından bankacılık sektöründe bilançolar açıklanacak. Borsa İstanbul’da işlem gören konsolide olmayan banka ve şirketlerin mali tablolarının son açıklanma tarihi 9 Ağustos 2023. Konsolide banka ve şirketler için son gönderilme tarihi ise 21 Ağustos 2023.

Yurt dışı ekonomik takvimde birçok önemli veri açıklanacak. İngiltere ve Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri, ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Çin’de ise sanayi üretimi ve büyüme verileri dikkatle takip edilecek. Bu veriler, ilgili ülkelerin ekonomik durumu ve büyüme potansiyelleri hakkında önemli ipuçları sunacak.

Piyasaların gözü bankalara çevrildi

Merkez Bankası’nın haziran faiz kararı ve arkasından alınan tedbirler gözleri banka sektörüne çevirdi. Ekonomi yönetimi Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere kadar kademli bir geçiş programı uygulayarak ortodoks politikalara dönüşü sağlamaya ve yaz aylarında artacak turizm kaynaklı döviz girişlerinin de etkisiyle ekonomiyi rahatlatmaya çalışıyor. Piyasaların beklentisi; bankalara yönelik regülasyon adımları, sadeleşme süreci ve kademeli faiz artışlarıyla birlikte kredi piyasasında rahatlama sağlanması ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek politika adımların piyasaların rotasını belirlemesi yönünde.

Bu durumda piyasaların gözü de bankalarda. Hala yedi bankanın piyasa değeri defter değerinin altında bulunuyor. İş Bankası C’nin piyasa değeri/defter değeri oranı 0,74 seviyesinde bulunurken bu oran Vakıfbank için 0,79, Halk Bankası için 0,83, Akbank için 0,84, Albaraka Türk için 0,92 ve Garanti Bankası için 0,93 seviyesinde bulunuyor. BIST Bankacılık Endeksi haftayı yüzde 11,86 yükselişle 5.935 puandan tamamladı. Akbank bir haftada yüzde 22 değer kazanırken Garanti Bankası yüzde 16,81 oranında yükseldi. Her iki banka hissesinin de endekste ağırlığının yüksek olması BIST 100 Endeksi’ni 6.437 puana taşıdı.

Demir çelikte en kötü geride mi kaldı?

Demir çelik sektörü 2022’nin ikinci yarısında yüksek hammadde ve enerji maliyetlerinden en fazla etkilenen sektör oldu. Bu sektör, demir cevheri, kömür gibi hammaddelerin yüksek maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Öte yandan resesyon endişeleri, ürün fiyatlarının düşmesine ve finansal performansın baskılanmasına yol açtı. Sektörde 2023 yılında özellikle yurtiçi talepteki canlanmanın etkisiyle daha güçlü finansal sonuçlar bekleniyor. Ayrıca, dolar kurundaki yükselişin ihracatçı şirketlere olumlu yansıması öngörülüyor.