Borsada ralli için iki senaryo

BIST 100 Endeksi 40 gündür yükseliyor. Bankalarda yüzde 300’lük getiriler oluştu. Borsanın seyri için iki senaryo öne çıkıyor.Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 40 gündür yükseliyor. Endeks 18 Temmuz’da başladığı çıkışını sürdürüyor. 18 Temmuz-12 Eylül 2022 arasındaki getirileri incelediğimizde banka hisselerinde yüzde 300’lere varan yükselişler oldu. Şekerbank hisseleri 40 günde yüzde 345 oranında değer kazandı. Vakıfbank’ın getirisi yüzde 300 oldu. TSKB yüzde 232 yükselirken Halkbank yüzde 211 değer kazandı. BIST Banka Endeksi 18 Temmuz’da 2.017 seviyesindeyken 12 Eylül’e gelindiğinde 4.827’ye yükseldi. Artış yüzde 139 oldu. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi 2.451’den 3.627’ye yükseldi. BIST 100 hisselerindeki getiri ortalama yüzde 47.97 oldu.Peki, borsadaki ralli nasıl sonuçlanacak? Önceki çıkışlarda durum nasıl gelişti? Yatırımcı bu durumda nasıl hareket edecek ve nelere dikkat edecek? Yatırımcılar söz konusu soruların cevabını merak ediyor. Verilere baktığımızda aralık ayından bu yana iki ralli yaşandı. Borsada Ekim-Aralık 2021 rallisi 42 gün sürdü. Hemen ardından yaşanan Aralık 2021-Şubat 2022 düzeltmesi 50 gün sürdü. Daha sora yeni bir ralli başladı. Mart-Mayıs 2022 rallisi 39 gün boyunca devam etti. Sonrasında gelişen Mayıs-Temmuz 2022 düzeltmesi ise 53 gün sürdü. Şimdilerde ise Temmuz-Eylül 2022 rallisi gözleniyor ve 40 gündür devam ediyor. Temmuzda başlayan son ralli için iki senaryo öne çıkıyor.Son yaşanan iki rallide yani aralık ve mart rallisinde yükselişler 39-42 gün arasında sürdü. Endeks son hareketinde 40 gündür yükseliyor. Bir hafta içerisinde aralık ayına kadar sürecek bir düzeltme sürecine girebiliriz. Bunun süresi 50 gün olabilir. Hisse bazında hareketler olur. 50 gün sonra yeni bir ralli başlar ve 42 günlük süreyi alır.Borsada ralli devam eder ve 42 gün daha yükseliş gerçekleşir. Borsa sürekli gündem olur. Endeks yükseldikçe tedirginlik ve kaygı artar. Borsada toplam 84 günlük yükselişten sonra bir düzeltme gerçekleşir.1 Yatırımcı borsada oluşabilecek senaryoları göz önünde bulundurarak riskli gün içi işlemlere girmemeli.2 Kredili işlemler ve açığa satışlar bu dönemde riskli.3 Aynı sektör içerisinde değerleme oranları ucuz kalan hisseler göz önünde bulundurulabilir.4 Hisseler enflasyonist dönemlerde yüzde 400’lere varan getirilere ulaşabilmekte. Bu nedenle güçlü hisselerde sabırlı hareket etmek uzun vadede kazanç kapılarını açık tutacaktır.5 Hisse senedi seçiminde zorlananlar hisse fonlara yönelebilir.Banka Sektör Endeksi temmuz ayından bu yana dolar bazında yüzde 129 oranında yükseldi. Endeks dolar bazında 264 seviyesinde. Ancak bu gelinen seviye dahi 2010 yılında dolar bazında test edilen 1.201 zirvesinden çok uzakta.