Borsada sıcak yaz!

Değerleme algısı güçlendi

Sektörel bazlı tercihler

Sektörel düzeyde bakıldığında, finansal kiralama ve faktoring hisselerinin güçlü bir yükseliş kaydettiği gözlendi. Bu alan, haftalık yüzde 11’i aşan getiriyle sektörler arasında ilk sıraya yerleşti. Aracı kurumlar, tekstil, makina ve sigorta sektörleri de benzer şekilde haftayı güçlü tamamladı. Elektrik, bilişim ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları da pozitif ayrışan alanlar arasında yer aldı. Buna karşın madencilik yüzde 7’nin üzerinde düşüşle haftayı negatif tamamladı. Spor ve ulaştırmada da geri çekilmeler yaşandı. Bu tablo, yatırımcıların daha seçici ve temkinli bir sektörel tercihe yöneldiğini gösteriyor.

Dünyada neler oluyor?







Fon piyasasında tematik zenginlik Fon piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Temmuzun son günlerinde birçok yeni yatırım fonu kuruldu. Bunlar arasında özellikle girişim sermayesi yatırımlarına odaklananlar var. Ata Portföy’ün kurduğu girişim fonu ile Atlas Portföy’ün Anadolu tarım temalı fonu, yeni ekonomi alanlarına ilginin arttığını gösteriyor. Serbest fonlarda ise Pusula Portföy’ün iki yeni fonu önemli getiriler sağladı. Bu fonlardan biri yüzde 14’ün üzerinde kazanç sağlarken, diğeri yüzde 4’ü aşan performansla öne çıktı. Yine Pardus ve Tacirler’in farklı stratejilere dayalı serbest fonları, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy imkânı sundu. Fon sayısındaki artış, yatırımcıların sadece borsaya değil, stratejik alanlara da birikimlerini yönlendirdiğini gösteriyor. Yatırımcılar için öne çıkan 5 eğilim ¦ Mevduat getirilerinin reel olarak cazibesini yitirmesiyle birlikte borsa yeniden odakta. ¦ Değerleme çarpanları düşük, kârlılığı yüksek şirketler yatırımcının önceliği haline geldi. ¦ Sanayi, bankacılık ve tüketim sektörleri istikrarlı kazanç sunarak yatırımcıyı cezbediyor. ¦ Fon tercihlerinde girişimcilik, tarım ve algoritmik stratejilere dayalı yapıların öne çıktığı görülüyor. ¦ Küresel belirsizlikler arasında Borsa İstanbul’un dirençli yapısı, yerli yatırımcının ilgisini güçlendiriyor. Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahı zayıf kaldı. Özellikle Amerika ve Asya borsaları düşüş yaşadı. S&P 500, Dow Jones ve Kore borsasında yüzde 2’nin üzerinde gerilemeler izlenirken, Avrupa endekslerinde de hafif kayıplar görüldü. Bu zayıf görünüm, Türkiye gibi gelişen piyasaların kısa vadeli fırsat alanı olarak öne çıkmasına neden oldu. Ancak bu farkın korunması için içeride istikrarlı bir para politikası ve yatırım ortamının sürdürülebilir olması gerekiyor.

BIST 30 Endeksi’nde haftanın öne çıkan şirketleri, hem sanayi hem de bankacılık sektöründe yoğunlaştı. Kardemir ve Ford Otosan haftalık bazda en yüksek getiriyi sağlayarak yatırımcının dikkatini çekti. Koç Holding ve Tofaş gibi köklü sanayi şirketleri değerleme avantajlarıyla ön plana çıkarken, Garanti Bankası ve İş Bankası da istikrarlı getirileriyle dikkat çekti. Bu hareketler, yatırımcıların artık sadece ucuz hisseleri değil, sürdürülebilir kârlılık sunan ve temettü potansiyeli olan şirketleri tercih ettiğini gösteriyor. Değerleme çarpanları düşük olan hisselerdeki toparlanma da dikkat çekici.