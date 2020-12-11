ECB kararı sonrası piyasalar

Aralık ayının kritik başlıklarından biri olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı dün itibaıyla realize oldu. Alınan kararlara baktığımızda; ECB pandemi sebebiyle başlattığı alım programına (PEEP) 500 milyar euro ekleyip programı 9 ay daha uzattı. Haziran 2021'de tamamlanması öngörülen pandemi alım programı Mart 2022 tarihine uzatılmış oldu. Pandemi alım programının toplam büyüklüğü de 1,85 trilyon euroya yükseldi.



Karar metninde net alımların pandemide kriz aşamasının bittiğine kanaat getirilinceye kadar devam edeceği mesajı ise bir sözlü güvence olarak görüldü. ECB vadesi dolan PEPP tahvillerine en azından 2023 sonuna kadar yeniden yatırım yapmayı garanti etmiş oldu.



Avrupa Merkez Bankası bankalar için açık tuttuğu uzun vadeli finansman koşulları ve kredi imkanlarını yönettiği TLTRO operasyon hedeflerini de uzattı. Karar metninde TLRTO ile ilgili olumlu şartlar değerlendirmesi 12 ay uzatılarak Haziran 2022'ye çekildi. Banka euro likiditesi için diğer merkez bankalarına sunduğu swap hatlarını da Mart 2022 tarihine uzattı.



ECB KARARI SONRASI GÖZLER PARİTE DOLAR ENDEKSİ DAX VE ALTINDA



Böylelikle piyasalar önemli ECB virajını aylık tahvil alım miktarının sabit kalması haricinde büyük ölçüde beklentilerini karşılayarak atlattılar. ECB faizleri sabit tutup ek parasal genişleme beklentilerinin önemli bir bölümünü karşılarken aylık tahvil alımının şimdilik sabit kalması ve 20 milyar euro ile hızının sabit kalması ise kısa sürede likidite imkanlarının daha da genişlemesini bekleyen piyasalar için düzeltme için bahane olarak kullanılıyor.



Karar sonrası euro-dolar paritesi kısa vadeli önemli destek olan 1.20 üzerinde kalıp mevcut durumda 1.21 üzerini zorlarken, dolar endeksi ise 91.00 civarında yön arıyor. Artık gözler Fed yaklaşırken çok daha fazla dolar endeksi üzerinde olacak. Dolar endeksinde altta 90.00 kritik destek olarak takip edilirken yukarda 92.00-93.00 eşiği ise önemli direnç olarak takip edilmeli.



Karar sonrası en büyük etki ise borsa tarafında yaşanmış görünüyor. Tahvil alım miktarının ve alım hızının şimdilik sabit tutulması ABD ve Avrupa borsalarına kar satışı olarak yansımış durumda. Özellikle DAX Endeksi çok önemli 13300-13500 direncini bir kez daha geçemezken mevcut durumda gelen kar satışları sonrası 13.000 üzerinde tutunma çabası içinde. DAX’ta Özellikle 12800-13000 desteğinin çalışma gücünün gelişen piyasalar içinde önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor.



Altın tarafında ise çok kritik direnç eşiği olan 1850-1875 aralığına kadar gelen güçlü tepkiden sonra aşı haberleri ve hafif yükseliş gösteren dolar endeksi sebepli sindirme ve soluklanma gözlemliyoruz. Özellikle 200 günlük ortalama olan 1800 üzerinde direniş stresin tekrar artmaması adına oldukça önemli olacak. Tepkinin güçlenmesi ve yükselişin devamı için 1850-1875 üzerinde güç kazanarak 1.900 üzerine kalıcı geçişler Ons Altın tarafında önemli teknik kriter durumunda.



Gözler artık haftaya daha kritik önemde olan Fed toplantısında olacak. Fed’e kadar piyasaların seyri ve önemli grafiklerin hareketleri yakından izlenecek. Son dönemde ısrarla belirttiğimiz gibi temkinli iyimserlik içinde olmaya devam etmek gerekiyor.