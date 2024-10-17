Elektrikli yarışına 4 ve 5’le girecek

Fransız üretici Renault, Avrupa’da bir yandan Çinli markaların yoğun saldırısını önlemek için artırılan vergiler diğer yandan da tüketicinin “kaçan hevesi” nedeniyle düşen elektrikli araç satışlarının toparlanabilmesine destek olacak iki yenilikle Paris’te yerini aldı.Markaya tüm dünyada önemli satış başarıları getiren iki eski modeli modern dünyaya uyarlayarak yeniden geliştiren Renault, 400 km’den fazla menzil sunabilecek ve farklı donanımlarıyla tüketicileri cezbedecek tamamen elektrikli küçük SUV’u R4’ün yanı sıra Türkiye’de 2025’in ilk yarısında satışa sunulacak R5’le Paris’te ses getirdi. 1960’ların başında lanse edilen ve 1990’ların başına kadar 8 milyon adet üretilen R4, Renault 5’ten biraz daha uzun bir SUV olarak geliyor. R5 gibi 40 veya 52 kWs batarya, 90 ya da 110 kW motor seçenekleri olacak R4’ün, Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise belli değil.Renault’nun marka CEO’su Fabrice Cambolive, Renault 5’in özellikle şehirli tüketicileri, Renault 4’ün ise daha geniş bir kitleyi hedeflediğini söylüyor.Citroen’in elektrikli mikro otomobili Ami, Peris Fuarı’na makyaj sayılabilecek değişikliklere sahip iki şov versiyonuyla geldi. İçlerinde en ilgi çekeni de kuşkusuz Ami Buggy Vision oldu. Nitekim bir sörfçü için tam donanımlı olan araçta, sörf tahtası, bir adet sırt çantası, sörf giysisi, havlu gibi detaylar bulunuyor. Citroen, Ami’nin genç otomobili olduğuna vurgu yaparak, arada güncelliğini korumak gerektiğini altını çiziyor.General Motors’un lüks markası Cadillac, Paris fufarına elektrikli modelleriyle çıkarma yaptı. ABD’de de satışa sunulan LYRIQ’in yanı sıra onun küçültülmüş versiyonu gibi duran OPTIQ’le kendisini gösteren Cadillac, asırlık sayılabilecek markanın elektrikli akımına kapıldığını göstermiş oldu.