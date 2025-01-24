Faizde indirim rüzgârı esiyor

Merkez Bankası’nın indirim döngüsü sürüyor. Merkez Bankası yılın ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45’e indirdi. Böylece faizde iki ayda toplam 500 baz puanlık indirim yaptı. Süreç devam edecek.Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek 45 puana çekti. Böylece art arda ikinci faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. Piyasalar, aralık ayında başlayan faiz indirim sürecinin bu toplantıda da devam edeceğine kesin gözüyle bakıyordu. Aralık ayında 22 aylık aranın ardından TCMB faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,5 seviyesine çekmişti. Bu indirimle birlikte faizde düşüş döngüsünün devam edeceğini işaret etmiş oldu.TCMB, politika metninde verdiği mesajla aylık enflasyon seyrinden ziyade yıllık enflasyon hedefine odaklanmış görünüyor. Politika metni, belli bir sıkılığın korunacağına dikkat çekiyor.TCMB, ocak ayı enflasyonuna vurgu yaptı. Ocak ayı ücret artışlarının yaşandığı bir ay olurken artışlarda geçmiş enflasyon verilerinin ağırlığı hissediliyor. Bu da politika metnine yansıdı. Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiğini belirtildi.TCMB bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığının altını çizdi.Temel mal enflasyonunun görece düşük seyrettiğini ifade eden TCMB, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu belirtti. Karar metninde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği dile getirildi.TCMB bu metinde daha şahin bir duruş sergiledi. Faiz indirim sürecinin enflasyon beklentilerini bozmasını engelleme kararlılığını kuvvetli cümlelerle vurguladı. Para politikasındaki kararlı duruşun; lirada reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini söyleyen TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını vurguladı.Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini taahhüt eden TCMB, bu doğrultuda politika faizinin; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini belirtti.TCMB metinde verdiği mesajla likiditedeki yüksek seyrin azaltmak için ek adımlar atabileceğinin mesajlarını verdi. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğini söyleyen TCMB, sterilizasyon araçlarının ek tedbirlerle kullanılmaya devam edileceğini söyledi.Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, ocak ayındaki öncü veriler bu gerileme ile uyumlu bir artışa işaret ediyor.Görece düşük seyrediyor.Para politikasındaki duruş, yurt içi talepte dengelenme ve TL’de reel değerlenme ile dezenflasyon güçlendirecek.Maliye politikasının artan eşgüdümü dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak.Enflasyon beklentilerinde düzelme ve kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürecek.Kurul, kararları öngörülebilir, veri odaklı bir çerçevede alacak.Bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak Merkez Bankası toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre, TCMB Para Politikası Kurulu şubat, mayıs, haziran ve kasım aylarını pas geçecek. 2025’in ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası, ikinci toplantısını 6 Mart’ta yapacak.