İlk 5 ayın şampiyonu borsa oldu

RYK - Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu unvanı, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirildi.
HVB - Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yönetim ücreti yüzde 3,00’ten yüzde 1,00’e, AP7 - A1 Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yönetim ücreti yüzde 2’den yüzde 0,5’e, DP1 - Deniz Portföy Delta Serbest Özel Fon yönetim ücreti yüzde 0,12’den yüzde 0,05’e, YE4 - 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sigma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yönetim ücreti yüzde 2,5’ten yüzde 2’ye, YE5 - 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Noontech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yönetim ücreti yüzde 2’den yüzde 1,75’e ve YG4 - 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Nema Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yönetim ücreti yüzde 2’den yüzde 1’e düştü.
1 fonun kategorisi değişti
MHE - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu kategorisi, Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü) / Değişken Fonlar / Dengeli Değişken Fonlar’dan, Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü) / Değişken Fonlar / Agresif Değişken Fonlar’a geçti.
¦ 6 fonun risk değeri yükseldi
VGY - Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu risk değeri 4’ten 5’e, DAS - Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri 3’ten 5’e, DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri 6’dan 7’ye, ROF - Rota Portföy Onuncu Serbest Fon risk değeri 5’ten 6’ya, Rota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon kur risk değeri 1’den 4’e ve RAF - Rota Portföy Altıncı Serbest Fon risk değeri 5’ten 6’ya yükseldi.