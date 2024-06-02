İlk 5 ayın şampiyonu borsa oldu

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FONLARDA BU HAFTA YAŞANAN GELİŞMELER Bu hafta açılan 7 fon NSA - Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon, GUB - Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, GUV - Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, PKL - Pusula Portföy Katılım Serbest (TL) Fon, PCS - Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), PBH - Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve PHN - Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon). 1 fonun unvanı değişti







6 fonun yönetim ücreti düştü



1 fonun kategorisi değişti MHE - Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu kategorisi, Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü) / Değişken Fonlar / Dengeli Değişken Fonlar’dan, Emeklilik Fonları (BES-Gönüllü) / Değişken Fonlar / Agresif Değişken Fonlar’a geçti. ¦ 6 fonun risk değeri yükseldi VGY - Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu risk değeri 4’ten 5’e, DAS - Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri 3’ten 5’e, DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon risk değeri 6’dan 7’ye, ROF - Rota Portföy Onuncu Serbest Fon risk değeri 5’ten 6’ya, Rota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon kur risk değeri 1’den 4’e ve RAF - Rota Portföy Altıncı Serbest Fon risk değeri 5’ten 6’ya yükseldi. HVB - Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yönetim ücreti yüzde 3,00’ten yüzde 1,00’e, AP7 - A1 Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yönetim ücreti yüzde 2’den yüzde 0,5’e, DP1 - Deniz Portföy Delta Serbest Özel Fon yönetim ücreti yüzde 0,12’den yüzde 0,05’e, YE4 - 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sigma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yönetim ücreti yüzde 2,5’ten yüzde 2’ye, YE5 - 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Noontech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yönetim ücreti yüzde 2’den yüzde 1,75’e ve YG4 - 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Nema Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yönetim ücreti yüzde 2’den yüzde 1’e düştü. RYK - Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu unvanı, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirildi. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran yüzde 123,91 ile Tav Havalimanları oldu. Garanti Bankası yüzde 93 getiri ile onu izledi. Anadolu Sigorta yüzde 90 ve Akbank yılbaşından bu yana yüzde 89 getiri ile dikkat çeken diğer hisseler oldu. Türk Telekom’un getirisi d yüzde 89,33 oldu. Yatırımcılar diğer hisselere göre daha fazla geride kaldıkları ve mali potansiyelleri yüksek olduğu için bu hisselere yöneldi.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’da en dikkat çeken sektör endeksi, yüzde 88,23’lük bir artışla BIST Sigorta Endeksi oldu. BIST İletişim ve BIST Banka sektör endeksleri ise sırasıyla yüzde 77,29 ve yüzde 76,46 oranlarında yükselerek yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. Genel olarak tüm sektörlerde pozitif bir performans gözlendi. BIST Mali ve BIST Holding & Yatırım sektörleri de yüzde 50’nin üzerinde artışlarla öne çıktı. Yılbaşından bu yana verilere göre, yatırımcıların farklı sektörlerdeki fırsatları değerlendirdiği ve piyasanın genel olarak olumlu bir seyir izlediği görülüyor.