Kapasite 3 milyon adede koşuyor

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, mevcut üyelerin toplam üretim kapasitesinin 2.2 milyon adet olduğunu belirtirken, yeni geleceklerle birlikte 3 milyona doğru genişleyeceğini belirtti, satışlarda yerli payının düşüklüğünü hatırlattı.Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, derneğin 13 üyesinin ve 17 üretim tesisiyle, yaklaşık 2.2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olduğunu, bunun, önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlarla birlikte 3 milyon adede yaklaşacağını belirtti.Derneğin yönetim kurulu toplantısında konuşan Eroldu, “Türkiye’de 50 yılda 33 milyon araç ürettik. 20 milyon adet de araç ihraç ettik. 2024’te bir üyemizin yaptığı kapasite artışıyla toplam kapasite 2 milyondan 2.2 milyon adede çıktı. Türkiye’de kararı alınmış yatırımlar ve kararı alınacak diğer yatırımlar dikkate alınırsa, 2.8 milyon, 3 milyona yaklaşan çok ciddi bir otomotiv ölçeğine kavuşmuş olacağız” dedi. Geçtiğimiz yıl mevcut üreticilerin ciddi miktarlarda yatırımları olduğunu, ayrıca BYD’nin de 1 milyar dolarlık yatırıma başladığına dikkat çeken Eroldu, şöyle devam etti:“Temmuz 2024’te 1 milyar dolarlık BYD yatırımı açıklandı. Ford Otosan, Gölcük’te yeni nesil 1 tonluk hafif araç üretimine başladı. Renault, Duster üretimiyle bizleri gururlandırdı. Orada 400 milyon Euro’luk bir yatırım var. Tofaş’ta ‘K0’ üretimi başladı, ki bu da 200 milyon Euro’luk yatırımla yapıldı. 2025’te de Hyundai Motor Türkiye elektrikli araç üretimine başlayacağını açıkladı. Son derece olumlu bir gelişme. Şimdi aynı zamanda Chery’nin yatırım kararını almasını ve resmileştirmesini bekliyoruz. Bu da 1.5-2 milyar dolar civarında bir yatırım demek.”Otomotiv sanayisinin geçen yılki rakamları olumlu olmasına karşın, iç pazarda yerlilerin payının yüzde 30’lara düştüğünü kaydeden Eroldu, bunun hafif ticarilerde de yüzde 27 olduğunu kaydetti. Eroldu, Şunları dile getirdi:“Bunlar yüzde 41 ve yüzde 64 gibi önemli rakamlara ulaşmışlardı... Otomotiv geçmiş yıllarda dış ticaret dengesine olumlu katkı veren bir sektördü. Ancak yüzde 31’lik oranın bir sonucu olarak ‘sıfır’ veya ‘negatif’ katkı sağlayan duruma düştük. 2023’te 6.6 milyarken 2024’te alınan önlemlerle birlikte 4.8 milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret açığı verdik. Örneğin 2019’da 8.6 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyorduk.”Türkiye’de otomotiv sanayinin maliyetlerinin avantajını yitirmeye başladığını, bunun ciddi bir tehlike yaratabileceğini vurgulayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin geçen yıl geldiği yer Romanya’nın yakınında, 2025 yılındaysa Romanya’nın üzerine çıkacağımızı görüyoruz saha çalışanlarında. Benzer şekilde ofis çalışanlarında da Türkiye, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine yaklaşmış durumda maliyetler. Tedarikçilerimizdeki işçilik maliyetlerini de dikkate aldığımızda, en azından ücretlerin yüzde 15 payı var” dedi. İşçilik maliyetlerinin Türkiye’de 2021’de neredeyse Fas’la aynı seviyedeyken bugün Fas’la Fas’la farkın açıldığını dile getiren Eroldu, otomotiv sanayii olarak rekabetçiliği korumak için verimliliği artırmak için çalışma yapacaklarını kaydetti.Toyota’nın, motor sporlarından ilham alan modeli “Hilux GR SPORT”un Avrupa lansmanı, Kapadokya’da gerçekleşti. 20 ülkeden 140’ın üzerinde basın mensubunun katıldığı lansmanla tanıtılan yenilenmiş Hilux GR SPORT, Mayıs ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.55 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Hilux, ilk nesilden bu yana tüm dünyada 27 milyonun üzerinde satış adedine ulaşırken, son 20 yılda Türkiye’de de 62 bin adet satan bir araç. Toyota’nın, motorsporları bölümünün kısaltmasını taşıyan Hilux GR SPORT, Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarına ek olarak sunulacak. Geliştirilmiş süspansiyon ve fren sistemi, daha iddialı bir yol tutuş sağlarken, genişletilen ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve yaklaşma açısındaki iyileştirmeler, aracın arazi kabiliyetlerini güçlendirmiş.Seçilebilir 4x4 özelliğine sahip Hilux GR SPORT, Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC) ile her türlü yol koşulunda ideal performans sağlıyor. 204 HP gücündeki 2.8 lt motora ve 6 ileri otomatik şanzımana sahip GR SPORT, Avustralya ve diğer pazarlardan farklı olarak Avrupa için özel eklemelerle geliyor. Araçta Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Şerit Takip Sistemi (Fren Etkili Yönlendirme ile) (LDA), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) Akıllı Trafik İşareti Algılama Sistemi (ISA) gibi öne güvenlik donanımları dikkat çekiyor.Avrupa lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Mayıs ayında Türkiye’de satılacak GR SPORT versiyonunun, Hilux ürün gamını tamamlayan bir ürün olacağını ve iddiasını pekiştireceğini söyledi. Hilux’ın bu yılki satış adetlerinin 7 bin 500’e ulaşacağını öngördüklerini söyleyen Bozkurt, bunun 1.000 adedinin GR SPORT olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.Türkiye ve Macaristan’da fabrika açma kararı alan BYD’nin, uzun süredir Avrupa’da 3. bir tesis daha istediği konuşuluyordu. Avrupalı otomotiv yayınlarında yer alan ve konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgilerle derlenen haberlerde, şirket içinde işçilik maliyetlerinin yüksekliği tartışma konusu olsa da, yeni tesis için Almanya’nın ilk tercihlerden biri olduğu belirtiliyor. BYD’nin bu tercihinde, Almanya’nın, AB’nin aldığı Çinlilere ek vergi kararında kendilerini desteklemesi ve marka bilinirliğini artırma hedefinin yattığı belirtiliyor. Zira en büyük rakibi Tesla da Almanya’da üretim yapıyor.1980’lerde asfalt ağlatan Renault 5 Turbo ve Turbo 2 modellerinin modern ve elektrikli versiyonu olan Renault 5 Turbo 3E hazır. Özel platformu, güç-aktarma sistemi ve agresif tasarımıyla tam bir “süper mini” olan Renault 5 Turbo 3E, 2027’nin ilk yarısında yollara çıkacak. Ayrıca sadece 1.980 adet üretilecek ve bunların her biri özel olarak numaralandırılacak. 540 HP güç üreten arkada konumlu çift elektrik motoruna sahip olacak araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyenin altında tamamlıyor. 800V mimarisi sayesinde 350 kW DC hızlı şarj desteği ile bataryası sadece 15 dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e tamamlanabiliyor. 70 kWsa bataryası ile 400 km’nin üzerinde bir menzil söz konusu.Türkiye pazarına bu kez kendi şirketiyle yeniden giriş yapan Çinli üretici Chery, yalnızca 2 yıl gibi bir sürede 100 bin adetlik satışı aştı. En çok SUV satan Çinli marka olarak öne çıkan Chery, üç farklı SUV modeliyle ilgi gördü. Türkiye’de yatırım yapacağı da konuşulan markanın hedefi, 100 bin adetlik bir sonraki kilometre taşına ulaşmak.Avrupa’da Ocak ve Şubat aylarında en çok satan otomobiller belli oldu. Dacia Sandero, hem iki ayın toplamında hem de aylık olarak her iki listenin de ilk sırasını ele geçirdi. Geçen yıl da Avrupa’nın en çok satan otomobili olan Dacia Sandero’yu, Citroen C3 izliyor. Bursalı Renault Clio Şubat ayında 3. sıraya yükselirken, iki ayın toplamında 3. sıra VW Golf’e ait.Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden olan ve ülkemizde 120’nci yılını kutlayan Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’yi 8 odak pazardan biri yaptı. Şirketin Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil Oil Türk olarak ihracatımızı yüzde 30 artırarak rekor seviyelere ulaştık. ExxonMobil’in dünya çapındaki 30 fabrikasından biri Türkiye’de. Şirketin 2040 yılı madeni yağ strateji çalışmalarında Türkiye, dünyada büyüme hedeflerinde öne çıkan 8 odak pazardan biri olarak belirlendi. Odak pazar statüsünde olmamız, daha fazla yatırım imkânı olarak da fabrikamız için güzel bir fırsat anlamına geliyor” dedi.2025’te hedeflerinin, hem ihracat hem de üretimlerini yaklaşık yüzde 5 artırmak olduğunu belirten Bilgiç, “2025’de yapacağımız yatırımlarla daha fazla ürünü Türkiye’de üretebilmeyi ve dolum hatlarımızı daha esnek hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu olarak enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar da, her yıl olduğu gibi bu yılki planlarımızda yer alıyor” diye konuştu.