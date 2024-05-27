Küresel oto savaşı elektrikleniyor!

Avrupa Birliği’nin Çin’den gelen elektrikli araçlara yönelik vergi duvarını yükseltme çabalarına, Pekin’den beklenen karşı hamlenin ilk belirtileri ortaya çıktı ve gümrük vergilerini artırabileceğini bildirdi.Çin ile Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında, otomotiv sektörüyle ilgili yaşanan gerilim sürüyor. Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra ABD’nin, Çin’den ithal edilen araçlara, özellikle de elektriklilere yönelik gümrük vergilerini yükseltme benzeri önlemler alması, geçen hafta da yazdığım gibi, bir misilleme beklentisini ortaya çıkarmıştı. İşte beklenen o misillemenin ilk belirtileri geçtiğimiz hafta içinde dillendirilmeye başlandı.Pekin yönetimi, büyük motorlu ithal otomobillere yüzde 25’e kadar yüksek gümrük vergileri uygulamaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Nitekim eski adıyla Twitter olan “X” platformunda yayımlanan bir açıklamada, Çin Ticaret Odası’nın, AB’ye, “içerdekilerin” yani yönetimin bu yöndeki “potansiyel hamlesi” hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Şayet böyle bir adım atılırsa, öncelikle Avrupalı ve ABD’li otomobil üreticilerini etkileyecek, AB ile ilişkiler üzerinde de “önemli” bir gerilim yaratacak.AB ile Çin arasındaki ticari gerilim, Birlik’in, Pekin yönetiminin elektrikli araç sübvansiyonlarına ilişkin soruşturma başlatmasının ardından artmıştı. Soruşturmanın sonuçlarının ve ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağının duyurulması için belirlenen tarih (5 Haziran denilmişti) yaklaşırken, Çin de kendi hazırlıklarını yapmış görünüyor. Çin Devlet Başkan Şi Jinping’in Avrupa ziyaretinde de çözülemeyen bu konunun, restleşmeye dönüşeceğini gösteriyor. Zira Joe Biden yönetimi de, ayın başında Çin’in elektrikli otomobillerine yüzde 100 vergi uygulayacağını açıklamıştı.Çin’in alacağı belirtilen önlem kapsamında ilk etapta ülkeye ithal edilen 2.5 lt’nin üzerinde motor hacmine sahip araçlardan yüzde 25’e kadar gümrük vergisi uygulanması söz konusu. Çin, geçen yıl bu sınıfa giren 250 bin civarında araç ithal etmiş. Şu an için Çin’in uyguladığı vergi yüzde 15. Artması durumunda, en önemli etkiyi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen grubunun göreceği, uygulamanın AB ve ABD dışı araçlara yönelik de genişletilmesi durumunda bu kez Toyota ile Lexus’un hissedeceği söyleniyor.Ülke içinde yaşanan fiyat savaşı ve yavaşlayan ekonomi, Çinli üreticileri yurtdışına açılma arayışına sevk etmişti. Zira Çinli üreticiler, geçen yıl 1.55 milyon elektrikli araç ihraç etti ki, yaklaşık yüzde 40’ı Avrupa’ya gitti.Bu restleşmenin, Çin tarafından da sürdürülmesi, başta Alman üreticiler olmak üzere Avrupalı markaları telaşlandırdı. Ardı ardına açıklamalar yapan şirketler, Avrupa’da gümrük vergisi adımı yerine başka önlemler alınması gerektiğini savunuyor. Çin’de uzun bir geçmişi olan Volkswagen, gümrük vergilerini yükseltmenin kısa vadeli ve sektöre zarar verecek bir adım olduğunu, bunun yerine AB içinde üretim maliyetlerinin düşürülmesine odaklanılması gerektiğini açıkladı. Stellantis grubu ise, Çinli markaları karşı alınan bu önlemlerin, Avrupalı üreticileri, yeniden yapılanmaktan vazgeçmeye yöneltmemesi gerektiğini düşünüyor.Skoda’nın D segmentindeki modeli Superb, haziranda Türkiye’de olacak. Ön satışlarına başlanan Superb Sedan 150 PS güç üreten 1.5 lt TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS’lik 2.0 lt TSI benzinli motor veya 193 PS’lik 2.0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2.0 lt motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor. Superb Combi ise, 1.5 lt TSI mHEV hafif hibrit versiyonla sunuluyor.Nissan’ın SUV aracı Juke, makyajlı haliyle Türkiye’de de satışa sunuldu. Juke, yenilenen özellikleri ve renk seçenekleriyle ve “sarı” renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Aracın orta konsol ve gösterge paneli yeniden tasarlanırken, iç mekândaki yeni malzemeler, konfor ve ergonomi iyileştirmeleri, kullanışlılığı artırmış. Ayrıca orta konsolda daha büyük bir dokunmatik ekran mevcut. Juke, sadece 1.0 lt 3 silindirli DIG-T turbo 115 PS’lik benzinli motorla getiriliyor.