Mayıs ile kritik sürece giriliyor

Global piyasalar oldukça önemli bir dönemece doğru ilerliyor. Genelde tarihsel süreçte ‘’Mayıs Ayında Sat ve Git‘’ tarzı bir kar satışı dalgasının hakim olup olmayacağı hem küresel ölçekli borsalar hem de başta emtia tarafı olmak üzere bütün piyasalar için oldukça önemli olacak.



Geçen sene bu konuda bir ayrışmanın olduğunu ve ağırlıklı Şubat-Nisan ayları arasında pandemi sebepli yaşanan sert düzeltme sürecinden sonra özellikle Mayıs ayının ortalarından itibaren ABD merkezli borsaların desteğiyle güçlenen bir yükseliş trendine girildiğini izledik.



Özellikle Fed ve ECB gibi önemli merkez bankalarının aldığı ekstra tedbirler, finansal sisteme kısa zamanda servis edilen yüksek oranlı likidite koşulları yanında, kamusal destek paketlerinin ardışık olarak geldiği süreçte yakalanan ivmenin mayıs ayından itibaren güç kazanmaya başladığını gördük.



S&P 500 endeksi 200 günlük trend direncini mayıs 2020 ortasında kırarak mevcut rekor seviyelere ulaşan yeni bir parabolik trend sürecine girerken, diğer gelişmiş ve gelişen borsaların da bu süreçte ivme kazandığını ve haziran ayı ile birlikte pandemi koşullarında getirilen normalleşme adımlarının da etkisiyle süreç pozitif tarafa evrilmiş oldu.



Sonrasında piyasalarda ülkeler ve bölgeler başta pandemi ile mücadele olmak üzere bir çok kriterle ayrışma içine girerken , her ülke kendi özel hikayesi ve dinamiklerine doğru bir fiyatlama etkisi içine girmiş oldu.



ABD 10 YILLIKLAR VE DOLAR ENDEKSİ KRİTİK ÖNEMDE



Bugüne baktığımızda ise resim biraz daha farklı durumda. Başta S&P 500 özelinde baktığımız ABD borsaları ve Almanya’nın DAX Endeksi gibi öncül ve önemli borsalar diplerde değil aksine rekor seviyelerde bulunurken, bir çok kriter sebebiyle belirleyici konumda bulunan ABD 10 yıllıklar ve Dolar Endeksi gibi önemli grafikler kritik direnç eşiklerine yakın ilerliyorlar.



ABD 10 yıllıklarda faiz Fed Nisan toplantısı sonrası tekrar yüzde 1.60-1.70 bandına gelirken, dolar endeksi tarafında ise 90-92 bandında görece daha ılımlı bir fiyatlama içinde olunduğunu izliyoruz. Fed’in çok kritik hale gelen haziran ayı toplantısına kadar 10 yıllıkların faizinin 50 aylık ortalama olan yüzde 1.70 üzerine kalıcı çıkarak yüzde 2’lere doğru gitmemesi ve dolar endeksinin 200 aylık ve 200 günlük ortalamaları içinde barındıran 92-93.50 bandını geçmemesi oldukça önemli olacak.



S&P 500 VE DAX ENDEKSİ TARAFINDA DERİN DÜZELTME YAŞANMAMASI ÖNEMLİ OLACAK



Arada satışlar gelse de hem SPX hem DAX tarafında kar satışlarının kısa düzeltmelerle geçiştirilmesi hem de yükseliş tarafında kalmaları bütün gelişmiş-gelişen ülke borsaları için önemli olacak. S&P 500 endeksine baktığımızda 4150-4200 üzerinde güç kazanarak 4300-4500 bandı içinde hareketliliğin devamı trendin devamı adına önemli olacak. Gelecek satışlarda aşağıda ilk etapta 4100 altında kaldıkça 3800-4000 destek bandının çalışma ve satışları karşılama gücü oldukça önemli olacak. Ama buraya doğru olası bir hareketin bile bir düzeltme olarak etiketleneceğini unutmamak gerekiyor.



DAX tarafında ise teknik olarak gelecek olası satışlarda 14500-15000 içinde ve üzerinde kalarak 15350 üzerinde güç kazanarak 15500-16000 bandına ve daha üzerine doğru hareket potansiyelinin oldukça önemli olacağını görüyoruz. Satışların artması aşağıda 200 günlük ortalamaları da içeren 13500-14200 bandına bir potansiyel düzeltme oluşturacağını ve bu olası gelişimin özellikle gelişen ülke borsaları için oldukça önemli olacağını hatırlatmak isteriz.



MEVCUT HİKAYENİN KORUNMASI VE YENİ HİKAYELERİN OLUŞMASI ÖNEMLİ OLACAK



Özetle özellikle borsa tarafında yükselişlerin korunması ,gelişen ülke borsalarına para akışının devam etmesi ve mevcut durumda ucuz durumda bulunan BİST-100 endeksi gibi endekslerin de pozitif tarafa tepki verebilmesi için Fed ve ECB gibi majör Merkez Bankalarına dair beklentiler korunurken ,ekstra momentum ve ivme için yeni hikayelere ihtiyaç duyulacağı da çok açık.



ABD ve AB tarafında realize edilen teşvik paketlerine yenilerinin eklenmesi , ABD-Rusya ABD-Çin gibi jeopolitik ve ticaret savaşı kodu taşıyacak başlıkların sıkıntı oluşturmaması ve en önemlisi pandemi sürecinde vaka sayılarında artış hızının aşılama çalışmalarının da desteğiyle tersine çevrilerek aşağı yönlü grafiklerle normalleşme adımlarına doğru dünyayı götürmesi de oldukça kritik olacak.