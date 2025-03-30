Oynaklık azaldı şimdi ne olacak?

Piyasalarda yaşanan yüksek oynak seyir, düzenleyici kurumların eşgüdümlü müdahalesi ile sakinleşti. Panik satışlar durdu. Ancak bayram sonrası için temkinli duruş korunuyor.

Piyasalar yüksek volatil bir dönemden geçiyor. Bu süreçte yaşanan yüksek oynaklığı azaltmak gayesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB ve SPK, eşgüdümlü hareket etti. Geldiğimiz aşamada oynaklıkta azalma ve sakinleşme gözleniyor. Ancak temkinli duruş korunuyor. Bundan sonraki seyirde veri odaklı hareket edilecek. İhtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler gündeme gelecek olsa da, olağandışı bir gelişme yaşanmaması halinde Bayram sonrası piyasaların normalleşmesi eğilimi güçlü olacak.



Dengeli seyir

Borsa İstanbul’da 21 Mart günü, gün içi dalga boyu 773 puan gibi oldukça geniş bir aralığa ulaştı. Ancak bu hareketlilik, 28 Mart itibarıyla belirgin şekilde azaldı ve gün içi marj 253 puana kadar geriledi. İşlem hacminde de benzer bir daralma gözlendi. TLREF de benzer bir seyir izlerken sakinleşmesinin biraz daha zaman alacağı gözleniyor. 20 Mart’ta yüzde 43.64’te olan oran 28 Mart’ta yeniden 45.99 seviyesinde bulunuyor. Kur tarafında ise gözlenen sapmanın dengelendiği görülüyor. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 37.91 TL seviyesinde dengelenirken, Euro/TL kuru 40.95 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Kurların sınırlı hareket etmesi, döviz piyasasında da sakinleşmenin oluştuğunu gösteriyor.

Yön ani değişti

TCMB verilerine göre, 21 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse ve tahvil tarafında toplam 883.3 milyon dolarlık satış yaptı. Hisse senedinde net çıkış 443.8 milyon dolar oldu. Tahvil tarafında ise 439.5 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Bu tablo, bir önceki haftayla net bir tezat oluşturuyor. 13 Mart haftasında 1.5 milyar dolarlık DİBS alımı ve 480 milyon dolarlık hisse girişi yaşanmıştı.

Altın ve mevduat gözde

Yılın ilk çeyreğinde gram altın önde koştu; yatırımcıya yüzde 26 kazandırırken mevduat ise yüzde 10.69 oranında getiri sağladı. Yatırımcılar güvenli limanda kalmayı tercih etti.

Fonlarda 500 milyar TL

Yatırım fonlarında yılın ilk çeyreğinde para piyasası fonları 594 milyar TL daralırken serbest fonlar 538 milyar TL büyüdü. Para piyasası fonlarındaki para, kısa vadeli fonlara ve döviz fonlarına yöneldi.

Fon yatırımına yakından bakalım

Yatırım fonları nedir ?

¦ Profesyonelce yönetilen portföylerdir.

¦ Farklı yatırım araçlarına yatırım yapma imkânı sağlar.

¦ Bireysel yatırımcının riskini dağıtır.

¦ Küçük birikimlerle ulaşılamayacak büyük yatırımlara erişim imkânı verir.

Fon çeşitleri nelerdir?

¦ Hisse Senedi Fonları: Borsaya yatırım yapar.

¦ Altın Fonları: Altın ve kıymetli madenlere yatırım imkânı.

¦ Döviz ve Yurtdışı Fonları: Döviz ve yabancı hisse senetleri bulunur.

¦ Karma Fonlar: Farklı varlıkları bir araya getirir.

Nasıl alınır?

¦ Banka uygulamalarından kolaylıkla alınır.

¦ Küçük tutarlarla dahi fon alınabilir.

¦ Yatırım yapmadan önce risk düzeyini netleştirmek gerekir.

Yatırımın avantajları nelerdir?

¦ Profesyonel yönetim sayesinde risk-getiri dengesi sağlanır.

¦ Portföyde çeşitlendirme avantajı sunar.

¦ Fonlar SPK’nın denetimine tabidir.

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve gecelik borç verme faizinin artırıldığı ara Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özet metni kamuoyuyla paylaştı. Özette öne çıkan en dikkat çekici vurgu, finansal piyasalarda istikrarın ve etkin işleyişin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulması halinde ek önlemlerin devreye alınabileceği yönündeydi. Bu ifade, Merkez Bankası’nın yalnızca mevcut koşullara değil, aynı zamanda olası risk senaryolarına karşı da hazırlıklı olduğuna işaret ediyor. Özette ayrıca, fiyat istikrarını koruma hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla ve piyasa kuralları çerçevesinde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.