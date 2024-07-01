Petrol devleri yeni arayışlarda

Suudi Arabistan’ın petrol ve kimyasal ürünler devi Aramco, Türkiye’de de tesisi bulunan, yeni nesil içten yanmalı ve hibrit teknolojili motor üretimi için Renault ile Geely’nin kurduğu Horse Powertrain’e ortak oldu.Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco, Renault Grubu’nun Zhejiang Geely Holding ile birlikte kurduğu, küresel anlamda yüksek verimli içten yanmalı motorlar ve hibrit sistemler üreticisi olan “Horse Powertrain” şirketinin yüzde 10 hissesini satın alıyor. Bu yeni yatırım, Horse şirketinin yaklaşık 7.9 milyar dolarlık değer üzerinden yapılacak.Aralarında Oyak Renault’nun Bursa fabrikasındaki motor ve güç aktarım sistemleri tesisi de dahil olmak üzere yıllık 5 milyon üretim kapasiteli 17 tesisi ve 5 Ar-Ge merkezi bulunan Horse’un yüzde 10’u için imza atan Aramco, ileride bu miktarı yüzde 20’ye çıkarabileceğini ifade etti. Şu anda Renault ile Geely, şirketti yüzde 45’er hisse elinde tutuyor. Dünyanın en büyük petrol ve kimyasal şirketleri arasında yer alan Aramco’nun attığı imzayla, Horse Powertrain’in ürettiği içten yanmalı motorlar için yeni teknolojiler, sentetik yakıtlar ve yağlayıcılar geliştirilmesi konusunda da iş birliği mümkün olacak.Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, anlaşmaya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, söz konusu birlikteliğin bir “rüya takımı” yaratacağını söyledi.Suudi Aramco’nun yanı sıra Shell, BP, Exxon Mobil gibi petrol devleri, elektrikli araçlara geçiş sürecinde farklı arayışlara yöneldi. Dolayısıyla Aramco’nun bir içten yanmalı motor üreticisine ortak olması “ilk gibi” görünse de, aslında “tek” değil. Zira Aramco’nun Kaliforniyalı elektrikli araç üreticisi NIO’da büyük hissesi bulunurken, ülkesinde de Foxconn ile birlikte Ceer Motors adıyla yeni bir elektrikli araç markası yaratmak için kolları sıvamıştı.Shell, ABD, Çin ve Avrupa’daki kolları aracılığıyla önemli elektrikli otomobil üreticilerinin şarj sağlayıcılarına yatırım yaptı. Çin’de BYD’nin şarj ünitesinin yüzde 80’i, ABD’de ise ülkenin en büyük elektrikli araç şarj ağının sahibi Volta’nın tamamı Shell’in eline geçti. Shell’in bir de “hibrit ve elektrikli araç paylaşımı” girişimleri de bulunuyordu.BP ise bir süre önce Elon Musk’ın elektrikli araç şarj şirketi Tesla Superchargers’a 100 milyon dolarlık bir ortaklık yapacağını duyurmuştu. Ayrıca BP Pulse adlı şirketinin 27 bin soketi bulunurken, bu sayıyı 2030’a kadar 100 bine çıkaracağını açıklamıştı.İspanyol Repsol de “Wible” adlı şirket aracılığıyla ülkenin başkentinde 500 şarj edilebilir hibrit araçla araç paylaşımı işine girerken, Fransız TotalEnergies ise, bir yandan 150 bin şarj noktasıyla önemli bir elektromobilite oyuncusu olmaya hazırlanırken, batarya üreticisi olan ve Stellantis ile ciddi anlaşmalar yapan batarya üreticisi “Saft”ın sahibi.Hyundai’nin tamamen elektrikli A-SUV sınıfındaki INSTER modeli, Güney Kore’de tanıtıldı. INSTER’ın menzili 355 km (WLTP) olarak veriliyor. Zaten şehir içi kullanım için geliştirilmiş ve üretilmişaraçta, standart 42 kWh batarya mevcut ancak isteğe bağlı olarak uzun menzilli 49 kWh batarya seçeneği de sunacak. Motor seçenekleriyse 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken, sadece tek motorlu olarak satılacak. İç mekanda 10,25 inçlik dijital bir panelle kullanıcısını karşılıyor. Navigasyonlu 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor. Orta konsoldaysa kablosuz şarj, havalandırma ve multimedya gibi kontrollere yer verilmiş. İlk olarak Kore’de, ardından Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik gibi pazarlarda satışa sunulacak. Bir de INSTER CROSS adı verilen başka bir kardeşi daha olacakmış.Nissan’ın başarılı C-SUV modeli Qashqai, radikal şekilde yenilenmiş olarak resmen Türkiye’de. Yenilenen Qashqai’nin fiyatları da lansmana özel 1.8 milyon TL’den başlıyor.Yenilenen tasarımıyla özellikle önde daha keskin ve modern bir yapıya kavuşan Qashqai, bir de “N-Design” versiyonu eklendi. Bu versiyon, farklı estetik dokunuşlar içeriyor. İç mekândaysa “dokunsal kalite”ye önem verilerek, üst donanım paketlerinde, gösterge paneli, kapı ekleri, kapı kol dayamaları, orta saklama konsolu kapağı ve hatta dizliklerde yeni bir Alcantara uygulanmış. İç ambiyansta “Japon savaş kostümlerinden” esinlenildiği belirtiliyor.Yenilenen Qashqai, Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2)’nin zorunlu kıldığı standart gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve tüm bunlara ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme ve Akıllı Kör Nokta önleme sistemlerini de sunuyor. Araçta 1.3 lt turbo beslemeli 158 PS’lik mild hibrit (4x4 seçeneği de var) ile tamamen elektrikli ancak 3 silindirli jeneratör motora sahip e-Power alternatifleri bulunuyor.Türkiye’de distribütör değiştiren Çinli DFSK, model atağına devam ediyor. Şarj edilebilir hibrit D-SUV modeli E5’i Türk pazarına sunan marka, iki ay içerisinde C+ SUV modeli E4’ün benzinli versiyonunu, Eylül ayında B-SUV modelini de plug-in hibrit ve tam hibrit olarak getirecek. Yıl sonunda ise D+ SUV sınıfında E6’yı satışa sunacak.7 kişilik oturma kapasitesi, şık tasarımı ve 1150 km’ye varan sürüş menziliyle dikkat çeken DFSK E5, lansmana özel 1.890.000 TL’den başlayan fiyatlarla DFSK showroomlarındaki yerini aldı. 1.5 lt 108,6 HP benzinli motoru, 130 kW (174 HP) elektrik motoruyla kombine eden E5, CVT şanzımanla donatılmış. DFSK E5’in başlangıç paketi “Comfort”ta, Geri Görüş Kamerası, Acil Fren Uyarısı, Yokuş Kalkış Kontrol Asistanı ve Yokuş İniş Kontrol Asistanı gibi sistemler bulunurken, “Elegance” donanımındaysa, ek olarak 360 Derece Panoramik Kamera, Kör Nokta Uyarısı (BSD), Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), Arka Çarpışma Uyarısı (RCW), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Kapı Açma Uyarısı (DOW) gibi özellikler bulunuyor.