Piyasalar temkinli iyimserliğe geçti

Piyasalar daha çok ABD merkezli ilerleyen ve aslında global ölçekte tüm dünya ekonomilerini ilgilendiren “adım adım yükselmesi beklenen enflasyon – beklenenden önce başlayacak sıkılaşma ve olası faiz artışları” gölgesinde kalmaya devam ediyor.



ABD tarafında realize olması beklenen 4 trilyon dolarlık ek paket ve Fed’in şimdilik söylemlerinde düşük faiz ortamı ve parasal genişleme adımlarına dair bir geri adım atmamasına rağmen borsalarda kar satışlarının etkili olduğunu izliyoruz.



Dolar Endeksi 90.00-91.00 bandı içinde kalarak şimdilik konfor alanı oluşturmaya devam ederken, ABD 10 yıllıkların mevcut durumda stresin daha da artması adına sınır olarak gördüğümüz yüzde 1.60-1.70 aralığında olması küresel piyasaların ve özellikle ABD merkezli küresel borsaların temkinli iyimserlik modunda ilerlediğini gözlemliyoruz.



SP 500 VE DAX GELEN SATIŞLARA RAĞMEN TEKNİK GÖRÜNÜMLERİNİ KORUYOR



SP 500 Endeksi’ne baktığımızda daha önce belirttiğimiz teknik dinamikler aynen geçerliliğini koruyor. Endeksin 4150-4200 üzerinde güç kazanarak 4300-4500 bandı içine yükselerek hareketini devam ettirmesi trendin devamı adına önemli olacak. Mevcut durumda yaşanan satışların aşağıda 4100 altında kaldıkça 3800-4000 destek bandı içinde veya üzerinde karşılanma gücü oldukça önemli olmaya devam edecektir.



DAX tarafında da teknik olarak verdiğimiz senaryo aynen devam ediyor. Mevcut satışların devam etmesi durumunda 14500-15000 içinde ve üzerinde kalabilmek oldukça önemli olacak. Yükselişe geri dönebilme adına özellikle 15350 üzerinde güç kazanarak 15500-16000 bandına ve daha üzerine doğru hareket potansiyeli oldukça önemli olmaya devam ediyor. Satışların artması halinde 14500 altında daha aşağıda 200 günlük ortalamaları da içeren 13500-14200 bandına ekstra bir potansiyel düzeltme süreci oluşturacağını ve bu olası sürecin özellikle gelişen ülke borsaları için negatif anlamda önemli olacağını hatırlatmak isteriz.



ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI HAFTANIN TAMAMI ÖNEMLİ OLACAK



Bugün açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi sonrası oluşacak piyasa refleksi oldukça önemli olacak. Gözler hem ABD 10 yıllıklarda hem de aradaki makasın yavaş yavaş kapandığı İtalya 10 yıllık tahvillerinde olacak. Bununla birlikte Dolar Endeksi’nin seyri, ABD borsalarına paralel tüm küresel borsaların ve başta petrol olmak üzere emtia tarafında ki işlemler ve haftalık kapanışlar da oldukça önemli olacak.



Fed’in haziran ayı toplantısına kadar ciddi bir sınır çizgide ilerlemesini beklediğimiz global piyasaların özellikle biz bayram tatili nedeni ile kapalı durumda iken göstereceği seyir bayram sonrası borsa tahvil adına, içsel fiyatlamalar adına oldukça önemli olacak. Dolar-TL tarafında ise bayram süresince yurt dışı işlemlerin seyri de dikkatle takip edilecektir.