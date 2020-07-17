Piyasalar umutla tedirginlik arasında yön arıyor

Piyasalar bol likidite düşük faiz ortamının verdiği imkanlardan faydalanarak olabildiğince pozitif tarafta kalmaya çalışırken fiyatlamalar umutla mevcut gerçeklik arasında haber akışına bağlı olarak gerçekleşmeye devam ediyor.



Bir yandan en kötüsü görüldü ve normalleşme adımları kademe kademe ekonomilerde pozitif hikayeyi destekleyecek beklentileri aşı haberleri destekli taraf bulurken, diğer yandan virüste ikinci dalga endişeleri ve buna bağlı tekrar kapanma riskleri tedirginliğin masada kalmasına sebep oluyor.



Altın hariç güvenli liman olarak görülen grafiklere şimdilik risk fiyatlaması fazla etkili olmazken , Dolar Endeksi görece daha piyasayı destekler bant aralığı olarak gördüğümüz 95-98 aralığında bulunmaya devam ediyor. VİX endeksi hafta biterken 27-30 aralığına kadar gerilemiş durumda. Korku Endeksi olarak da belirtilen S&P 500 endeksi’nde Volatiliteyi ölçen VİX’te Tekrar 30 üstünde yukarı yönlü momentum kazanmadıkça pozitif havanın korunmaya devam etmesi mümkün görünüyor.



ABD merkezli küresel borsalarda ise hafta biterken ciddi bir teknik sıkışma gözleniyor. Gelen düzeltmeler çabuk atlatılırken yukarı yönlü hareket ise şimdilik ivme kazanmıyor. Ciddi bir V tipi hareket ile Nisan Mayıs haziran aylarında yukarı yönlü yükselişler gösteren çoğu borsada temmuz ayı ile birlikte bir sindirme ve soluklanma olmasını bekliyorduk. Bu sindirme ve soluklanmanın daha ciddi bir düzeltme sürecine doğru ilerleme riskine karşı temkinli iyimserlik içinde olmak ve önemli desteklerin çalışma gücüne ve yine önemli kritik dirençlerin geçilme gücüne ekstra konsantre olmak gerekiyor.



SP500 ENDEKSİ NASDAQ DESTEĞİYLE ŞİMDİLİK POZİTİF TARAFTA



Gelen kar satışlarını çok kritik destek olarak gördüğümüz 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 2900-3000 bandı içinde ve üzerinde karşılayan Endeks’te tekrar 3250 ara direnci test ediliyor. Tüm zamanların rekor seviyesini barındıran 3350-3400 aralığına veya daha üzerine gidebilmek için daha önce test edilen ve geçilmeyen 3250’lerin geçilerek üzerinde güç kazanabilmek önemli olacak.



Bilanço döneminde bulunan S&P 500’de aşağı yönlü düzeltmelerde özellikle 3100 ara desteğinin altına geçişlerde 2900-3000 desteğinin çalışma gücü büyük resimde oldukça önemli olmaya devam edecek. Global ölçekte tüm borsaların seyri için önemli olan S&P 500'ün seyri yakından izlenmeye devam edilecek.



Ağırlıklı Teknoloji ve Bilişim hisseleri destekli bir yukarı gidiş gördüğümüz Endeks’te bilançolar sonrası genele yayılma işaretlerinin gelebilmesi önemli bir kriter olmaya devam edecek. Bu süreçte S&P 500 Endeksi’ne bakarken gözlerimiz bir yandan teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq Endeksi’nde olacak. Tüm zamanların rekorunu kıran ve yeni yüksekler için yükseliş tarafında kalmaya çalışan endeks’in olası seyride yakından takip edilecek. Burada gözler 10.500 altında kaldıkça kritik 9.500-10.000 desteğinde , üstünde kaldıkça ise 10.800- 11.000 direncinin geçilme gücünde olacak.