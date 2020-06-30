Piyasalar ve virüsle beraber yaşamak

Pandemi süreci ile ilgili ikinci dalga endişeleri ve olumsuz sayılabilecek haber akışı devam etse de piyasalar sağlanan ekstra likidite imkanlarının da desteğiyle pozitif tarafta tutunma çabalarını masada tutmaya devam ediyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) devamlı bir şekilde en kötüsü görülmedi şeklinde açıklama yapıyor olsa da virüs sürecinin başında ki tutumu ve kendisini özre kadar götüren ihmalleri sebebi ile kuruma karşı gelişen haklı güvensizlik sebebiyle bu söylemleri piyasalarda direk karşılık görmüyor. ABD’nin en başından beri kuruma karşı tutumu da bu durumda etkili görünüyor.



Yine de son uyarı açıklamalarında bazı detaylar önümüzde ki süreci anlamak adına da dikkat çekiyor. Virüs çok uzun süre gündemde kalacağı için bu süreçte Yeni normal ‘’Virüsle beraber yaşamak’’ olarak adlandırılırken ,genel bir başarı hikayesi için damgalanma ve siyasallaşma göstermeden global ölçekte toplumsal dayanışma ve mutabakatın önemine vurgu yapılıyor.



Bunun yanında çok tartışılan ve son dönem ABD-Çin gerginliğinin temelini oluşturan virüsün kaynağını araştırma amaçlı Çin’e bir ekip göndereceğini beyan eden DSÖ, aşı ve ilaç çalışmaları noktasında ilerlemenin de yakından izlendiğini belirtiyor.



Önümüzde ki dönemde sıkça konuşulan yeni normaller ve ABD-Çin arasında yaşanan gerginliği çözebilmek adına DSÖ’nün bu açıklamaların da yukarıya taşıdığımız öne çıkan detaylar önemli ipuçları vermekte.



Ekonomik ve sosyal olarak rasyonel etki analizleri yapabilmek ve virüs sonrası dünyanın alacağı şekli ve yeni düzenleri çözebilmek ve buna bağlı kendi yerini belirleyebilmek için virüsle yapılacak mücadele kadar normalleşme adımları içinde kalma kararlılığı göstererek bu sürecin kazananı tarafında olmak için ekonomik ve sağlık anlamında saha da gösterilecek başarının da önemi ortaya çıkıyor.



Fed Başkanı Powell‘ın son konuşmasının detaylarına baktığımızda da bu sürecin zorlukları ve doğru yönetilmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.Ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirten Powell, "İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar tam bir toparlanma mümkün değil." Söylemiyle sürecin zorluğuna ve uzunluğuna ve bir bakıma algı yönetiminin de önemine dikkat çekiyor.



Özetle uzun ve ince bir yolda ilerlerken virüsle yaşamanın ve virüs sonrası oluşacak yeni dünya ortamında doğru ve pozitif tarafta kalabilmenin koşulu ekonomik finansal ve sağlık anlamında topyekün iyi bir yönetim ve iyi bir iletişim sürecinden geçiyor.



Piyasalara baktığımızda Açılmaların ve normalleşmenin hız kazandığı Haziran ayı paranın gücü ve desteğiyle pozitife yakın bir seyirde tamamlanıyor. ABD Avrupa Asya borsaları olumlu tarafta kalarak ayı bitirirken Dolar endeksi şimdilik dengeli sayılacak ve gelişen piyasalara ılımlı destek veren bir seviyede ilerliyor.



Petrol 40 $ üzerinde fiyatlamalara devam ederken , Altın borsaların aksine virüsle ilgili tedirginliğe daha net bir yaklaşım göstererek kritik direnç eşiği olan 1750-1780 bandının içinde ve üstüne yakın seviyelerde Haziran ayını tamamlayacak gibi duruyor.



Temmuzla birlikte potansiyel ikinci dalga korkusu taşıyan Virüs süreci , normalleşme adımlarının devamlılığı ,ve verilerle hasar tespitinin biraz daha fiyatlara girmeye başlayacağı bir sürece de girmiş olacağız. Bu sebeple geçen yazıda belirttiğimiz ‘’temkinli iyimserlik‘’ yaklaşımını tekrarlamaya devam ediyoruz.