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Piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Cüneyt Paksoy
19.01.2021 13:27
Aşılama çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artış devam ederken piyasaların gündeminde ağırlıklı olarak ABD’nin yeni Başkanı Biden'ın 20 Ocak'ta problemsiz bir şekilde koltuğa oturması ve ardından 1.9 trilyon dolar olarak çıkması beklenilen teşvik paketine konsantre olması var.

Pandemi bitene kadar parasal teşviklerin de önemi artık tartışmasız boyutta olduğu için, piyasaların gözü devamlı teşvik paketlerinde ve parasal genişlemeyi sınırsız sürdüren majör merkez bankalarında olmaya devam edecek.

YELLEN’İN KONUŞMASI VE İZLEYECEĞİ YOL ÖNEMLİ OLACAK

Biden’ın koltuğa oturması beklenirken, ABD’nin yeni Hazine Bakanı eski Fed Başkanı Yellen‘in Senato’da yapacağı konuşmada teşvik paketini ve bunun gerekliliğini desteklemesi bekleniyor. Konuşmada aynı zamanda doların değerine ve rekabetçi kura dair açıklamalar da yapması bekleniyor. Haber kaynaklarında yer alan bilgilerde; Yellen’in ‘’Doları veya başka bir para biriminin değerini piyasa belirler‘’ demesi ve bu konularda belirli bir amaca yönelik politika izlenmeyeceğini söylemesi yer alıyor.

Virüs temelli güvenli liman sebebiyle yada farklı dinamiklerle değerlenmiş dolar endeksinin geçmiş dönemde piyasalarda oluşturduğu etkileri yakından izledik. Bu sebeple her koşulda direk müdahale etmeyeceğini söylese de dolar endeksinin seyri diğer ülkeler ve özellikle gelişen ülkeler kadar ABD için de önemli olmaya devam edecektir. Yellen ‘in de Fed Tecrübesi ile bu süreci Fed kadar yakından izleyeceğini ve en azından arada sözlü yönlendirmeler ile takipte kalacağını düşünüyoruz.

Enflasyon beklentilerine bağlı beklenenden önce sıkılaştırma adımları olasılıklarına  Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında cevap vermesine rağmen, teşvik paketinin çıkması ile birlikte artacak borçlanma ihtiyacı sebebiyle ABD 10 yıllıklarda ki hareketlilik şimdilik volümü azalarak devam ediyor.

ABD 10 YILLIKLAR VE DOLAR ENDEKSİNİ TAKİBE DEVAM EDİYORUZ

Piyasaları borsaları emtia tarafını takip ederken uzun bir süre daha bahsettiğimiz sebepler ve virüs vakalarının aşılama çalışmalarına rağmen hassas ilerlemesi sebebiyle gözümüz uzun bir süre daha ABD 10 yıllıklar ve Dolar Endeksi tarafında olmaya devam edecek.

Dolar Endeksi tarafında stresin azalması ve daha ılımlı bir süreç için tekrar 90.00 altına inmesi ve adıl olarak 88-89 aralığına geri çekilme oluşması önemli olmaya devam edecek. 91.00 üzerine olası geçişlerde ise stres devam edecektir. Daha yukarda 91.50-93.00 aralığı ise 200 aylık ortalamanın da bulunduğu ve stresin daha da artabileceği  çok kritik bir direnç bölgesi olarak takip edilecektir.

SP500 VE DAX TEKRAR YÜKSELİŞE DÖNME ÇABASINDA

Küresel ölçekli borsalar ve özellikle gelişen piyasalar için önemli olarak gördüğümüz bu eki endekste geçen hafta gelen satışlardan sonra ılımlı tonda kalma ve tekrar pozitif alana geçerek yükselişe geri dönme çabası devam ediyor.

Özellikle ABD borsalarının ve SP500 endeksinin tarihi rekor seviyelere hala yakın olması ve kısa vadede aşırı değerlenmiş olması ihtimali daha sert düzeltme ihtimallerini masada tutmaya da devam ediyor.

SP500 Endeksi için kısa vadede gelecek satışların 3600-3750 içinde veya son düşüşte olduğu gibi hemen üzerinde karşılanma gücü oldukça önemli olacaktır. Yükselişe geri dönebilmek ve düzletme sorgulamalarından kurtulmak için son rekor seviyenin de bulunduğu 3800-3850 üzerine kalıcı geçerek 4000’lere doğru uzanabilmek kritik önemde olacak.

DAX Endeksi de 14000 üzerine geçişten sonra kısa bir düzeltme yaşadıktan sonra mevcut durumda tekrar yükselişe dönme çabasında görünüyor. Yükselişe geri dönebilme adına 13900 üzerinde güç kazanarak tekrar 14000 üzerinde yeni rekorlar görerek 14300-14500 aralığına doğru güçlü bir hareket başlatması gerekecek.

Bu olmadıkça aşağıda 13700 altında 13000-13500 aralığı kısa ve orta vadeli kritik destek bölgesi olarak dikkatle izlenmelidir.



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