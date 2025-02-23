Risk iştahı zayıf TL’ye ilgi sürdü

Kâr yok, getiri yok!

Sert satışa jet inceleme

Haftanın son işlem günü olan 21 Şubat Cuma günü ilk 5 kurum bazında 1.9 milyar TL’lik net satış gerçekleştirilirken iki kurumun satışları dikkat çekti. Bunlardan Yapı Kredi 3.5 milyar TL satış gerçekleştirirken Bank Of Amerika’nın (BofA) satışları 1,3 milyar TL oldu. Gelen güçlü satışlar neticesinde Endeksin günlük değer kaybı yüzde 2,09 oldu. Haftanın bu son işlem gününde yaşanan sert dalgalanma üzerine SPK ise inceleme başlattı. Açıklamada işleyişi bozar nitelikteki işlemlerin tespiti halinde, cezai ve idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca olağandışı fiyat hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberlerin de incelemeye alındığı belirtildi. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesine göre piyasada yapay fiyat oluşumuna neden olanlar hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bir haftada 13 fon kuruldu

Yatırım fonlarına ilgi yüksek. Bir haftada 13 yeni fon kuruldu. Bu fonlar, girişim sermayesi, hisse senedi, karma ve değişken fonlar, serbest fonlar ve gayrimenkul yatırım fonları gibi farklı kategorilere dağılıyor. En fazla fon girişim sermayesi alanında kuruldu ve toplamda 7 fon bu alanda yer alıyor. Serbest fonlar 2 yeni fonla, karma ve değişken fonlar 2 fonla, hisse senedi fonları 1 fonla ve gayrimenkul yatırım fonları 1 fonla listeye eklendi.

En yüksek getiriler

Kuruluş tarihinden itibaren en yüksek getiriyi sunan fonlara bakıldığında, Hedef Portföy Filiz GSYF yüzde 7.79’luk artış ile öne çıkıyor. Yine girişim sermayesi fonları kategorisinde yer alan İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföyü Birinci GYF, yüzde 0.48 getiri ile dikkat çekerken, Neo Portföy Dokuzuncu GSYF yüzde 0.23’lük bir artış kaydetmiş durumda. Son dönemde fon piyasasına eklenen yeni fonlar yatırımcılar için farklı fırsatlar sunarken, özellikle girişim sermayesi ve teknolojiye yönelik fonların ön plana çıktığı gözleniyor.

Borsa İstanbul’da şirketler bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Gelen verilere bakıldığında, 2024 yılı kârlılık açısından yatırımcıları pek tatmin etmiyor. Açıklanan 80 şirketin bilanço verilerine göre toplam kâr yüzde 27 düşüş gösterirken, hisse fiyatları da yılbaşından bu yana yüzde 1.94 geriledi. Borsadaki genel kâr zayıflığı yatırımcıların da borsaya yönelimini sınırlı tutuyor. Bu da 2024 yılı itibarıyla kârını yükselten şirketlerin bu performansının tek başına hisse fiyatını artırması noktasında yetersiz kalmasına sebep olabiliyor. Gelen bilançolara göre toplamda şirketlerin net kârı 138 milyar TL eridi, borsada yatırımcıların yüzünü güldüren bir performans ise görülmedi. Hisse fiyatları ile kârlılık arasındaki bağın zayıflaması, yatırımcıların temel göstergelerden daha çok piyasa algısına ve beklentilere odaklandığını gösteriyor.