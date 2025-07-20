Seçici kazanç devri!

Piyasa, faiz kararını adeta nefesini tutmuş bekliyor. Ortak görüş faizde indirim olacağı yönünde. Ancak oranı hakkında düşünceler farklı. Bu noktada herkes aynı soruyu soruyor: “faiz indirimi ne düzeyde olacak?” Ağırlıklı beklenti ise 350 puan olacağı yönünde. Piyasalar bu beklentiyi henüz tam anlamıyla satın almış değil. Neticede yatırımcılar bir yandan yönü görmek isterken, diğer yandan temkini elden bırakmak istemiyor.
Faizde düşüş beklentisi bir miktar piyasada satın alınmış olsa da henüz tam yansımış değil. Düşüş kararı ile birlikte daha güçlü yansıması beklenmeli. Fazla uzun süre kalmasa da o gün gelene kadar, tablo bize şunu söylüyor: Getiri hâlâ seçiciliğin ödülü.
Son bir haftada BIST 30 hisseleri arasında öne çıkan firmaların ortak noktası net: Güçlü hikâye, net bilanço ve sektörel destek. Aselsan yüzde 7.92’lik yükselişiyle haftanın dikkat çeken hissesiydi. Hektaş’ın yüzde 3,83’lük primi ise dikkat çekti. Son bir ayda yüzde 20.14 yükselen hissede, uzun vadede düşüş trendinin son bulup bulmadığı merak konusu. Tüpraş ise son bir haftada yüzde 2.50’lik yükselişle öne çıktı. Turkcell haftalık yüzde 2.33’lük artışla iletişim sektörünün güvenli limanı olmaya devam ederken, Emlak Konut yüzde 1.72 oran ve düşük çarpanla öne çıktı. Migros, Sabancı Holding, Enka ve Şişe Cam gibi hisselerde sınırlı yükselişler gözlendi. Bu isimler daha çok dengeli ve defansif portföylerin vazgeçilmezi olarak yer tutuyor. Yatırımcılar artık geniş dalgalar değil, küçük ama emin adımlar arıyor. 24 Temmuz’da açıklanacak faiz kararı, bu temkinli eğilimi net bir yöne çevirebilir. Kalan kısa zaman diliminde, senaryosu güçlü hisseler portföylerde ağırlık kazanmaya devam edeceği anlaşılıyor.
Yeni fonlarda ağırlık nerede?
Geçen haftada yatırımcılara sunulan yeni fonlar, serbest fonlar ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) ağırlıkta olduğu bir dağılım sergiledi. Toplamda 12 fon piyasaya girerken, bunların 6’sı serbest fon, 3’ü GSYF, 2’si değişken fon ve 1’i gayrimenkul yatırım fonu oldu. Yatırımcı ilgisi özellikle serbest fonlar ve tematik başlıklar içeren değişken fonlara yönelirken, Neo Portföy’ün teknoloji ve kâr payı odaklı fonları ile Pardus’un hisse senedi serbest fonları yatırımcı sayısı açısından öne çıktı.
Tematik stratejiler
Yeni açılan fonların kuruluş performansları genellikle yatay seyrederken, Pardus Batı Hisse Senedi Serbest Fon ilk günlerden itibaren yüzde 19’un üzerinde getirisiyle pozitif ayrıştı. Buna karşın çoğu fon henüz fiyatlamaya yeni başladığı için getiriler düşük seviyelerde kaldı. Tematik odaklı “Teknoloji ve İnovasyon” gibi değişken fonlara olan ilgi, yatırımcının uzun vadeli hikâyesi olan fonlara yönelme arayışında olduğunu gösteriyor. Genel görünüm, yatırımcının hâlâ seçici olduğunu ancak alternatif ürün arayışının sürdüğünü ortaya koyuyor.
48 aylık borç yapılandırması için sade örnek
Merkez Bankası, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, “Herkes İçin Ekonomi” sitesinde (https://herkesicin.tcmb.gov.tr) “Yapılandırma Nedir?” başlıklı yeni bir video yayınladı. Yapılandırmanın örneklerle açıklandığı videoda, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanının başladığı ve BDDK’nın bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanının sunulduğu bildirildi. TCMB’nin bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranını yüzde 3.11 ile sınırlandırdığı aktarılan videoda, bir örnek de verildi: “250.000 TL kredi kartı borcunuz olduğunu düşünelim. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranını yüzde 4.75, vadeyi de 12 ay varsayalım. Bu durumda aylık taksitiniz 30.100 TL’ydi. Yapılandırma sonrasında ise faiz oranı yüzde 3.11’e indi, vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksitiniz 11.800 TL’ye düştü. Yani borcunuzu daha düşük taksitlerle geri ödüyorsunuz.”