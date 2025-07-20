Seçici kazanç devri!

Yeni fonlarda ağırlık nerede?

Geçen haftada yatırımcılara sunulan yeni fonlar, serbest fonlar ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) ağırlıkta olduğu bir dağılım sergiledi. Toplamda 12 fon piyasaya girerken, bunların 6’sı serbest fon, 3’ü GSYF, 2’si değişken fon ve 1’i gayrimenkul yatırım fonu oldu. Yatırımcı ilgisi özellikle serbest fonlar ve tematik başlıklar içeren değişken fonlara yönelirken, Neo Portföy’ün teknoloji ve kâr payı odaklı fonları ile Pardus’un hisse senedi serbest fonları yatırımcı sayısı açısından öne çıktı.

Tematik stratejiler

48 aylık borç yapılandırması için sade örnek

Merkez Bankası, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, “Herkes İçin Ekonomi” sitesinde (https://herkesicin.tcmb.gov.tr) “Yapılandırma Nedir?” başlıklı yeni bir video yayınladı. Yapılandırmanın örneklerle açıklandığı videoda, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanının başladığı ve BDDK’nın bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanının sunulduğu bildirildi. TCMB’nin bireysel kredi kartlarında yapılandırma için azami faiz oranını yüzde 3.11 ile sınırlandırdığı aktarılan videoda, bir örnek de verildi: “250.000 TL kredi kartı borcunuz olduğunu düşünelim. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranını yüzde 4.75, vadeyi de 12 ay varsayalım. Bu durumda aylık taksitiniz 30.100 TL’ydi. Yapılandırma sonrasında ise faiz oranı yüzde 3.11’e indi, vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksitiniz 11.800 TL’ye düştü. Yani borcunuzu daha düşük taksitlerle geri ödüyorsunuz.”

Yeni açılan fonların kuruluş performansları genellikle yatay seyrederken, Pardus Batı Hisse Senedi Serbest Fon ilk günlerden itibaren yüzde 19’un üzerinde getirisiyle pozitif ayrıştı. Buna karşın çoğu fon henüz fiyatlamaya yeni başladığı için getiriler düşük seviyelerde kaldı. Tematik odaklı “Teknoloji ve İnovasyon” gibi değişken fonlara olan ilgi, yatırımcının uzun vadeli hikâyesi olan fonlara yönelme arayışında olduğunu gösteriyor. Genel görünüm, yatırımcının hâlâ seçici olduğunu ancak alternatif ürün arayışının sürdüğünü ortaya koyuyor.