Şimdi gümüş zamanı

Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklanıyor

Yatırım araçlarının haftalık performansı

Gümüş haftalık yüzde 6.90 yükselerek güçlü bir ivme kazandı. Altın ons yüzde 2.41 artarken, gram altın TL bazında yüzde 2.37 arttı. Brent petrol yüzde 7.30 düşüşle zayıf performans gösterdi. Dolar/TL yatay seyrederken, Euro/TL yüzde 0.69 geriledi. BIST 100 Endeksi yüzde 0.93 düşüş yaşadı. Genel olarak kıymetli metallerde yükseliş devam ederken, enerji ve borsa zayıf bir hafta geçirdi.

Kıymetli metallere yönelim

1 Küresel güvenli liman varlıklarına olan talebin artması ve büyük merkez bankalarından beklenen ek faiz indirimleri, kıymetli metal fiyatlarını destekledi.

2 Avrupa Merkez Bankası bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü ve mevduat faizini beklendiği gibi %3,25’e indirdi.

3 İsrail’in Hamas lideri Yahya Sinwar’ı öldürmesiyle Orta Doğu’daki gerginliğin devam edeceği ve bölgesel çatışmaların daha da genişleyeceği endişelerini artırarak, kıymetli metallere olan talebi yükseltti.

4 Çin’deki emlak krizine yönelik yetersiz mali tedbirler ve ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizlikler nedeniyle, yatırımcıların daha riskli varlıklardan uzaklaşması kıymetli metalleri destekledi.

5 Kıymetli metal piyasasındaki bu hareketlilik, global ekonomik belirsizliklerle de doğrudan ilişkilendiriliyor. Enflasyon endişeleri, faiz kararları ve Dolar Endeksi’nin seyri gibi unsurlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikliyor. Altın ve gümüş gibi metaller, bu noktada öne çıkıyor ve yatırımcılara bir çeşit güvence sunuyor.

Küresel piyasalarda ise Washington’da düzenlenecek Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları hafta boyunca dikkatle takip edilecek. Ayrıca, Çin’in kredi faiz oranı kararı, Almanya’nın Üretici Fiyat Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde’ın konuşmaları küresel piyasaları yakından etkileyecek gelişmeler arasında. Özellikle Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, Almanya’da IFO İş İklimi Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarının odaklanacağı veriler olacak. Japonya, Kanada, Macaristan ve Rusya’nın faiz kararları da hafta boyunca yakından izlenecek diğer önemli ekonomik gelişmeler olarak öne çıkıyor.