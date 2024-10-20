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Şimdi gümüş zamanı

Zeynep Aktaş
20.10.2024 09:11
Merkez bankalarının faiz adımları, artan jeopolitik riskler, yatırımcıların kıymetli madenlere ilgisini canlı tutuyor. Altın zirvedeki yerini korurken gümüşteki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Buna karşılık borsada zayıf seyir devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanlarda kalmayı seçtiği görülüyor.




Son dönemde emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik, özellikle gümüş fiyatlarında etkili şekilde yansımasını buldu. Gümüş bir günde yüzde 6.36 arttı. Yılbaşından bu yana ise yükselişi yüzde 41.69 oldu. Gerek yaklaşan ABD seçimlerine yönelik belirsizlikler gerekse Orta Doğu’daki artan gerginlikler, kıymetli metallere yönelik güvenli liman arayışını destekliyor. Bu noktada gümüş ons başına 33,71 dolara yükselirken dikkat çekiyor. 
 
Kıymetli metallerde yönelik yaşanan bu ivme, yatırımcıları gümüş fonlarına yönlendiriyor. Piyasaların genelinde zayıflık görülürken, gümüşteki bu güçlü yükselişin; ilginin devamı halinde süreceği anlaşılıyor. Cevabı merak edilen soru ise gümüşe yönelik ilginin devam edip etmeyeceği meselesi.



Gümüş fiyatlarındaki yükselişin uzun vadede devam edeceği noktasında analistlerin fazla tartışma konusu yapmadığı görülüyor. Bununla birlikte kısa vadede fiyatlardaki sert hareketlenmenin yatırımcıları yanıltabileceğine dikkat çekiliyor. Uzun vadede ise endüstriyel taleple desteklenen gümüşün, yükseliş yöneliminde değişim beklenmiyor. 
 
Gümüşte hedef neresi? 
 
Kısa vadede jeopolitik durum ve ABD seçimlerindeki belirsizlikler güvenli liman olarak değerli metallere yönelik talebi destekliyor. Uzun vadede ise gümüşün endüstriyel kullanımı önemli bir unsur olarak görülmeli. Güneş enerjisi panelleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araç üretimi gibi yenilenebilir enerji alanındaki kullanımı gümüşe olan talebi uzun vadede destekleyecek önemli bir faktör. Söz konusu durum emtia piyasasında gümüşün önünü açarken yeni hedef olarak 50 dolar seviyesini öne çıkarıyor. 



Fonu yıllık %67 kazandırdı 
 
Gümüş fonları yıllık bazda yüzde 67 kazandırdı. Kıymetli madenlere yönelimin artması Gümüş fonlarına ilgiyi canlı tuttu. Yılbaşından bu yana en düşük getiriye sahip fon Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUM) oldu. Bu fonun getirisi %50,94 oldu. En yüksek getiriye sahip fon ise İş Portföy Gümüş Serbest Fon (IOG) olup, %60,15 oranında bir getiri sağladı.



Güven Endeksleri ve ÜFE öne çıkıyor
 
Bu hafta Türkiye’de ekonomiyi yakından ilgilendiren önemli veriler açıklanacak. Pazartesi günü Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek. Ayrıca, Merkezî Hükümet Borç Stoku verisi de yatırımcıların radarında olacak. Salı günü ise Hane Halkı Yurtiçi Turizm Harcaması verisi öne çıkıyor. Çarşamba günü Tüketici Güven Endeksi açıklanacak ve bu veri, ekonomideki genel tüketici eğilimlerini anlamak açısından kritik olacak. Perşembe günü PPK Özeti, haftalık rezervler ve DTH yabancı işlemleri dikkatle izlenecek veriler arasında. Cuma günü ise Hizmet, Perakende, İnşaat Güveni ve Reel Kesim Güven Endeksi gibi önemli güven endeksleri ile Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak.



Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklanıyor
 
Küresel piyasalarda ise Washington’da düzenlenecek Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları hafta boyunca dikkatle takip edilecek. Ayrıca, Çin’in kredi faiz oranı kararı, Almanya’nın Üretici Fiyat Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde’ın konuşmaları küresel piyasaları yakından etkileyecek gelişmeler arasında. Özellikle Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, Almanya’da IFO İş İklimi Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarının odaklanacağı veriler olacak. Japonya, Kanada, Macaristan ve Rusya’nın faiz kararları da hafta boyunca yakından izlenecek diğer önemli ekonomik gelişmeler olarak öne çıkıyor.



Yatırım araçlarının haftalık performansı
 
Gümüş haftalık yüzde 6.90 yükselerek güçlü bir ivme kazandı. Altın ons yüzde 2.41 artarken, gram altın TL bazında yüzde 2.37 arttı. Brent petrol yüzde 7.30 düşüşle zayıf performans gösterdi. Dolar/TL yatay seyrederken, Euro/TL yüzde 0.69 geriledi. BIST 100 Endeksi yüzde 0.93 düşüş yaşadı. Genel olarak kıymetli metallerde yükseliş devam ederken, enerji ve borsa zayıf bir hafta geçirdi.
 
Kıymetli metallere yönelim
 
1 Küresel güvenli liman varlıklarına olan talebin artması ve büyük merkez bankalarından beklenen ek faiz indirimleri, kıymetli metal fiyatlarını destekledi. 
 
2 Avrupa Merkez Bankası bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü ve mevduat faizini beklendiği gibi %3,25’e indirdi. 
 
3 İsrail’in Hamas lideri Yahya Sinwar’ı öldürmesiyle Orta Doğu’daki gerginliğin devam edeceği ve bölgesel çatışmaların daha da genişleyeceği endişelerini artırarak, kıymetli metallere olan talebi yükseltti. 
 
4 Çin’deki emlak krizine yönelik yetersiz mali tedbirler ve ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizlikler nedeniyle, yatırımcıların daha riskli varlıklardan uzaklaşması kıymetli metalleri destekledi. 
 
5 Kıymetli metal piyasasındaki bu hareketlilik, global ekonomik belirsizliklerle de doğrudan ilişkilendiriliyor. Enflasyon endişeleri, faiz kararları ve Dolar Endeksi’nin seyri gibi unsurlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikliyor. Altın ve gümüş gibi metaller, bu noktada öne çıkıyor ve yatırımcılara bir çeşit güvence sunuyor. 



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