Sürpriz yapmadı faizi %38’e çekti

Aralık toplantısında politika faizinin yüzde 38’e çekilmesi, son çeyrekte başlayan temkinli gevşeme sürecinin sürdüğünü gösterdi. Enflasyon eğiliminde görülen yumuşama Merkez Bankası’na alan açarken, kurum risk uyarılarını koruyorMerkez Bankası yılın son toplantısında politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 38’e çekti. Bu adım, kademeli biçimde süren gevşeme çizgisinin aralık ayında da korunduğunu gösteriyor. Banka, enflasyonun ana eğiliminde ekim ve kasım aylarında gözlenen yavaşlamayı öne çıkarırken, özellikle gıdada yaşanan gelişmenin dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtiyor. Talepteki dengelenme ve beklentilerdeki sınırlı iyileşme, karar metninin tonunu ekime kıyasla daha yumuşak bir noktaya taşıyor.Her ne kadar metinde iyileşme sinyalleri öne çıksa da, Merkez Bankası fiyatlama davranışlarında kalıcı kırılmanın henüz gözlenmediğini vurguluyor. Bu nedenle “ara hedeflerden belirgin bir ayrışma hâlinde sıkılaştırma ihtimali” korunuyor. Banka böylece gevşeme döngüsünün sınırsız olmadığını; enflasyon görünümünün izin verdiği ölçüde adım atıldığını güçlü bir şekilde duyuruyor. Politika iletişimindeki bu temkinli ton, 2026’ya geçişte fiyat istikrarı odaklı çerçevenin süreceğini işaret ediyor.Aralık kararında koridorun her iki ucunun da indirilmesi, para piyasası maliyetlerinin politika faiziyle uyumlu şekilde aşağı gelmesini sağlayacak bir çerçeve oluşturuyor. Merkez Bankası aynı zamanda kredi ve mevduat piyasalarındaki sapmalara karşı makroihtiyati tedbirleri devreye almaya hazır olduğunu yineliyor. Yılın son çeyreğinde finansman koşullarının kademeli normalleşmesi, politika aktarımını destekleyen bir görünüm yaratmış durumda.Üçüncü çeyrek büyümesinin öngörülenin üzerinde gelmesi, iç talebin hâlâ canlı olduğunu ortaya koyarken, son çeyrek göstergeleri daha dengeli bir patikaya işaret ediyor. Bu tablo, Merkez Bankası’na büyüme tarafında aşırı risk almadan sınırlı faiz indirimi imkânı tanıyor. Banka, 2026 perspektifinde fiyat istikrarını merkezde tutmaya devam edeceğini vurgularken, orta vadeli yüzde 5 hedefini de politika çerçevesinin değişmeyen unsuru olarak konumlandırıyor.Aralık kararı, ekonominin dengelenme sürecinin belirginleştiği bir dönemde, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu terk etmeden attığı kontrollü bir adımı işaret ediyor.Önümüzdeki dönemde en kritik konu; gıda fiyatlarının seyri, talepteki yumuşamanın kalıcılığı ve beklentilerin ilk çeyrekte nasıl şekilleneceği olacak. Para politikası geçişkenliğinin güçlenmesi, 2026 yılına ilişkin beklentilerin temel belirleyicilerinden biri olacak.1- Politika faizi yüzde 39.5’ten yüzde 38’e indi; son iki toplantıda toplam 250 baz puanlık ölçülü gevşeme yapıldı.2- Gecelik faiz koridorunun her iki ucu indirildi; borç verme yüzde 42.5’ten yüzde 41’e; borçlanma yüzde 38’den yüzde 36.5’e düştü.3- Enflasyonun ana eğiliminde gerileme vurgusu güçlendi; ekimde yükseliş riskleri öne çıkarılırken aralıkta iyileşme işaretleri yer aldı.4- Gıda fiyatları aralıkta aşağı yönlü destek olarak öne çıktı; ekimde gıda kaynaklı riskler baskındı; aralıkta tersi yönlü katkı görüldü.5- Büyüme değerlendirmesi değişti; ekimde temkinli bir ton hâkimken aralıkta güçlü üçüncü çeyrek verisi ve dengeli talep öne çıkarıldı.6- Politika iletişimi daha yumuşak ancak temkinli kaldı; her iki metinde de gerektiğinde sıkılaştırmaya dönülebileceği vurgulandı.7- Likidite ve makroihtiyati çerçeve aynı sertlikte sürdürülüyor; para aktarım mekanizmasının gerektiğinde takviye edileceği mesajı değişmeden devam ediyor.1- 2025 yılı, sıkı duruşun korunduğu ancak enflasyon beklentilerinin yüksekliği nedeniyle faiz indirimlerinin yılın başında son derece sınırlı tutulduğu bir politika çerçevesiyle başladı.2- Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında faiz 46’ya çıkarıldı ve yılın en belirgin ara sıkılaştırma adımının atıldığı dönüm noktası oldu.3- Yaz aylarında talepteki dengelenmenin güçlenmesiyle Merkez Bankası, faizi kademeli biçimde yüzde 43, sonra yüzde 40.5 ve yüzde 39.5’e indirdi ve kontrollü bir gevşeme süreci başlattı.4- Son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminin yavaşlaması ve gıda fiyatlarının beklenenden olumlu seyretmesi, fiyatlama davranışlarında kısmi iyileşme yaratarak politika alanını genişletti.5- Aralık toplantısında politika faizi yüzde 38’e çekilirken faiz koridorunun her iki ucu da aşağı indirildi ve yıl, temkinli gevşemenin sıkı çerçeveyle sürdüğü bir politika duruşuyla tamamlandı.