Taş ve toprağa yatıran kazandı

Model portföylerde dikkat çeken hisseler

Yatırım araçlarında öne çıkanlar

Yatırım araçlarında temmuz ayında en fazla öne çıkan enstrüman altın oldu. Cumhuriyet altını yüzde 3,41 oranında yükseldi. Altın, kullanım, tasarruf ve yatırım aracı olması nedeniyle yatırımcıların bazen görünür olmasa da her daim ilgi alanında yer alıyor.

Kurumların model portföylerinde temmuz ayı sonu itibari ile en fazla bulunan hisseler Turkcell, Türk Hava Yolları, Migros, Bim Mağazalar, Mavi Giyim, Tav Hava Limanları, Akbank, Sabancı Holding, Coca-Cola İçecek, İş Bankası C, Koç Holding ve Tüpraş oldu.