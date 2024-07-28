Taş ve toprağa yatıran kazandı

28.07.2024 09:11
Borsada temmuz ayının en fazla kazandıran sektörü taş ve toprak sektörü oldu. Taş ve toprağa yatırım yapanlar yüzde 15’in üzerinde kazandı. Yatırımcılar yıl genelinde zayıf kalan sektörlere yöneldi.
Temmuz ayının en önemli gündemi Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu “B3”ten iki basamak birden artırarak “B1”e yükseltmesi oldu. Moddy’s kredi notu görünümünü “pozitif” olarak korudu. TCMB ise politika faizini pas geçti. Faiz yüzde 50’de sabit kaldı.
TCMB’nin bu kararı, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Yüksek enflasyon ve karşısında Merkez Bankası’nın temkinli bir duruş sergileyerek faiz oranını değiştirmemesi, piyasalarda istikrarın korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.
TCMB’nin faiz kararları, hem iç piyasalarda hem de uluslararası arenada yakından takip ediliyor.
Primi düşük sektörlere talep geldi
Temmuz ayında 2 sektör yüzde 10’un üzerinde yükseldi. BIST Taş Toprak Endeksi yüzde 15 yükselirken madencilik sektörü yüzde 10 prim yaptı. Her iki sektöründe yılbaşından bu yana yüzde 30 ve altında prim yaptığı görülüyor.
En fazla kazandıranlar
BIST Taş Toprak Endeksi’nde temmuz ayında Uşak Seramik yüzde 178 yükselirken, Batısöke Çimento, Oyak Çimento, Afyon Çimento yüzde 20’nin üzerinde kazandırdı. Sektörde yer alan Çimsa, Nuh Çimento, Boğaziçi Beton Sanayi, Akçansa, Limak Doğu Anadolu hisseleri yüzde 10 ile 17 arasında yükseldi. Kaleseramik, temmuz ayında yüzde 8,46 prim yaptı.
Sigortalarda kâr satışları
Sigorta hisseleri yıllık yüzde 82’lik getiri ile öne çıkarken temmuz ayında yüzde 8 oranında geriledi. Yatırımcılar primli sektörlerde kârlını realize ediyor. Sigortada yıl sonuna kadar beklentiler korunsa da yatırımcıların hisselerde kâr realizasyonları gerçekleştirdikleri gözleniyor.
Döviz mevduatlarında artış
TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 163 milyar 689 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Temmuz ile sona eren haftada 165 milyar 163 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 478,80 milyon dolar artarak 101 milyar 763 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduatı 995 milyon dolar artarak 63 milyar 400 milyon dolara yükseldi.
Son 3 ayın dikkat çeken performansları
Son 3 ayda dikkat çeken hisseler arasında Akfen GMYO, Bim Mağazalar, Eczacıbaşı İlaç ve Ereğli Demir Çelik yer aldı. Akfen GMYO, net karını yüzde 275,8 artırırken, hisseleri yüzde 12,39 getiri sağladı.
Bim Mağazalar, net karını yüzde 232,81 artırdı ve hisseleri yüzde 59,02’lik bir artış kaydetti. Eczacıbaşı İlaç, yüzde 262,72 net kar büyümesi ile dikkat çekeen bir diğer şirket. Hisseleri, son üç ayda yüksek performans sergiledi. Ereğli Demir Çelik ise net karını yüzde 6.101,82 oranında artırarak yüksek bir kâr artışı gerçekleştirdi. Hisseleri yüzde 31,43 getiri sağladı.
Altın ve gümüş için 2025 hedefi
ABD’li yatırım bankası JPMorgan altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini yukarı yönlü revize etti.
JPMorgan ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2500 dolardan 2800 dolara yükseltirken, gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar/ons olarak ifade etti.
Risk primi 258,68
Risk primi 258,68 seviyesinde bulunuyor. CDS’in 100 ila 150 bandına inmesi ve kalıcı olması uzun vadeli fonların yönelimini sağlayacaktır. Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke notu oluncaya kadar CDS’ler daha fazla izlenecek.
Bankaların mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 95 milyar lira artarak 17 trilyon 245 milyar liraya yükseldi.
TCMB verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 19 Temmuz ile biten haftada 94,7 milyar artışla 17 trilyon 245 milyar liraya çıktı.
Model portföylerde dikkat çeken hisseler
Kurumların model portföylerinde temmuz ayı sonu itibari ile en fazla bulunan hisseler Turkcell, Türk Hava Yolları, Migros, Bim Mağazalar, Mavi Giyim, Tav Hava Limanları, Akbank, Sabancı Holding, Coca-Cola İçecek, İş Bankası C, Koç Holding ve Tüpraş oldu.
Yatırım araçlarında öne çıkanlar
Yatırım araçlarında temmuz ayında en fazla öne çıkan enstrüman altın oldu. Cumhuriyet altını yüzde 3,41 oranında yükseldi. Altın, kullanım, tasarruf ve yatırım aracı olması nedeniyle yatırımcıların bazen görünür olmasa da her daim ilgi alanında yer alıyor.