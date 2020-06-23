Temkinli iyimserlik gerekiyor

Piyasalar Fed’in Haziran ayı virajında bir miktar Başkan Powell’in açıklamaları ile tereddüt yaşamış olsalar da sınırsız desteğin verdiği güvenle şimdilik pozitif tarafta olmaya devam ediyor. Basılan ve basılmaya devam edileceği anlaşılan büyük paranın verdiği risk iştahı en çok ABD borsaları merkezli küresel hisse senedi piyasalarında realize olurken, makro tarafta hasar tespiti bitmedikçe ve ikinci dalga korkusu masada kaldıkça temkinli iyimserlik masada kalmaya devam edecek.Şubat ve Mart aylarında yaşanan sert satışlara bağlı kayıplar özellikle borsa tarafında nisan mayıs ve haziran aylarında ciddi anlamda geri alınırken, bundan sonra ki sürecin seyri biraz da temel hikayenin seyri ile paralel gidecek. Ekonomilerde makro veri seti yakından takip edilirken, hisse senetlerinin performansını belirleyecek sektörel hasar tespitleri ve bilançolara yansıması beklentilere bağlı fiyat hareketlerini yakından etkileyecek.Piyasalar borsalarda yaşanan V tarzı geri dönüşün kalıcılığı ve asıl finansal normalleşme için ; virüste tekrar kapanmaya sebep olacak yada normalleşme adımlarını etkileyecek ikinci dalganın gelmemesi , normalleşme adımlarının küresel ölçekte karşılık görmesi ve temel hikayenin büyüme odaklı güçlenmesinin gerekli olduğunu yakından biliyor.Piyasalar şimdilik en kötüsünü gördük ve dipten geri dönüş kademeli normalleşme adımları ile güçlenecek senaryosunu ve buna ek olarak virüs sürecinde kuvvetli bir ikinci dalga gelmeyecek beklentisini fiyatlama yönünde ilerliyor. Bu süreci belirleyecek olan haber ve veri akışı etkileşiminin gücü çok önemli olacak.Bu etkileşimin haber akışları ve verilere kalıcı olarak olumlu yansımadıkça yaşanan pozitif seyrin ara ara kar satışları ile mola verebileceğini unutmadan mevcut süreci anlık ve duygusuz bir şekilde takip etmek gerekiyor.Pandemi sürecini izlerken gözler diğer yandan ABD-Çin ilişkilerinde, AB’nin geleceğinde ve gelişen ülkelerin normalleşme adımlarına bağlı olarak olası güçlü geri dönüş hikayelerinde olmaya devam edecek.En son yazımızda önemli viraj olarak gördüğümüz Fed Haziran toplantısı sonrası hızla önemli dediğimiz 2900-3000 bandına geri çekilme yaşayan Endeks’in buradan gelen destekle tekrar yönünü yukarı yönlü çevirdiğini izliyoruz. Küresel ölçekte tüm borsalar için Amiral gemisi olarak nitelendirilen yönü ve seyri en önemli belirleyici olan Endeks’in haziran ayı kapanışı ve bundan sonraki süreçte gelebilecek kar satışlarını karşılama gücü yakından izlenecek.2900-3000 altta kritik birincil sınır destek olarak önemini korurken yukarıda 3.100 üzerinde kazanılacak kuvvetle tekrar 3200-3400 aralığına doğru daha kalıcı hareket potansiyeli de borsaların ekstra pozitif ivme kazanabilmesi için önemli olacak.Virüs sürecinin piyasalara etkisinin en sert şekilde hissedildiği günlerde güvenli liman olarak görülen ve uzun bir süre uzun vadeli çok kritik bir direnç eşiği olan 99-101 bandı içinde güçlü bir şekilde kalmaya devam eden ve sonrasında 93-98 bandı içine gevşeyerek normalleşme adımlarına bir anlamda dolaylı destek veren Dolar Endeksi’nin seyri global ölçekte dolarizasyon etkisini görebilmek adına yakından izlenecek.Global ölçekte yeni bir Dolar baskısının oluşmaması için Dolar Endeksi’nin 98-93 içinde ve daha çok 93-95’lere yakın ilerlemesi oldukça önemli olurken, 98’lerin geçilerek tekrar 99-101 bandına geri dönme olasılığı da global risk ortamın ve stresin artması adına oldukça önemli bir ihtimal olarak takip edilmelidir.Fed tarafından bunca basılan paranın realize olması ve en temel arz-talep hikayesine bağlı olarak dolar Endeksi’nin kalıcı geri çekilme senaryosunun çalışması için risklerin kalıcı olarak arkada kaldığının netleşmesi gerekiyor.Petrol tarafında virüsle birlikte yaşanan agresif geri çekilme ve neredeyse çöküş şeklinde ilerleyen fiyatlama süreci; şimdilik OPEC VE OPEC Dışı ülkelerin ABD destekli Suudi Arabistan-Rusya anlaşması paralelinde kısa vadeli dengelenmenin oluşacağı fiyat aralığına ulaşmış durumda.Kısa ve orta vadede Petrol fiyatlaması 35-55 $ bandı içinde kaldıkça temel hikayede arz-talep dengesi normalleşme gösterene kadar herkes için en iyi senaryo olacak gibi durmakta.Geri çekilmelerin tekrar 30$'ların altına gelmesi petrol ihraç eden ülkelerin ve petrol işiyle uğraşan küresel ölçekli şirketlerin zorlanması anlamına geldiği ve başka riskleri de tetikleme olasılığı taşıdığı için en istenmeyen senaryo olarak ajandalarda kalmaya devam edecektir.