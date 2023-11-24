TL’ye yönelimi artıracak adım

Merkez Bankası yeni faiz oranıyla dolarizasyonun önüne geçerek TL varlıklara ilgiyi canlandırmaya çalışıyor. Politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde artışla yüzde 40’a çıkardı. Yıllık bileşik faiz enflasyonun üzerine çıktı.Bir süredir sözlü iletişimi yapılan Türk Lirası’na dönüş iklimi Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımıyla hızlanıyor. Kararlılık ve istikrar vurgusu öne çıkarken iletişim dili güçleniyor.Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine yükseltti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL’de reel bir değerlemeye sebep olabilir, TL’nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı’nın da desteğini verdiği ekonomi adımı TL’de yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.Merkez Bankası’nın 500 puanlık faiz adımıyla politika faizinde yıllık bileşik faiz yüzde 49 seviyesine yükselirken piyasanın 12 ay sonrası için belirlediği yüzde 43.9’luk enflasyon beklentisinin üzerine çıktı. Türkiye 2021’den bu yana ilk kez pozitif reel faiz bölgesine geçti. Sürekli vurgu yapılan negatif faiz söyleminin de dışına çıkılmış oldu.Merkez Bankası politika faizini yüzde 40 seviyesine çıkarırken sıkılaşma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Genel beklenti politika faizinin yüzde 37.50 seviyesine çıkarılması yönündeydi.Merkez Bankası’nın faiz adımı yabancı kurumların da beklentisinin üzerine çıktı. JPMorgan, Morgan Stanley ve SocGen gibi yabancı kurumlar da TCMB’nin politika faizini bu toplantıda 250 baz puan artıracağını öngörmüştü.Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır” denildi. Böylece, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecek. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25.93’te sabit tutuldu.TCMB, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceğini öngörüyor. Öte yandan faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdüreceğini söyledi.Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğini vurguluyor.Dolar/TL, faiz kararı sonrası 28.88’den 28.61 seviyesine geriledi ve daha sonra 28.76 bandına doğru toparlanma gösterdi. Dolar kurunda dar bir marjda hareket görüldü. Euro/TL ise, faiz kararı öncesinde 31.58 seviyelerindeyken, faiz artışının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 31.28’e kadar gevşedi ve sonrasında 31.4 bandına doğru hareket etti. Dolar ve euro’da yaşanan hareketler aşağı ve yukarı hareket aralığının sınırlı olacağını gösteriyor.Borsaya gelindiğinde ise BIST 100, günü pozitif başlamasının ardından TCMB’nin faiz kararına kadar 8.062 puana ulaştı. Faiz artışı sonrası yüzde 1’in üzerinde bir geri çekilmeyle 7.951 seviyesine düştü.Piyasalar bir süredir faiz kararını fiyatladığı için veriler üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Hisse bazında hareketlilik ön plana çıkıyor. Halka arzlar ilgi görmeye devam ediyor.1- Ortodoks politikaları teyit etti.2- İleriye dönük projeksiyon verdi.3- Açık bir iletişim kurdu.4- Enflasyonu önemsediğini gösterdi.5- Piyasa ile çelişmedi.6- Yıllık bileşik faiz enflasyonun üzerine çıktı ve reel faiz ortamı oluştu.7- Sadece yerli kurumları değil, yabancı kurumların da ikna olduğu bir adım attı.8- Piyasa mekanizmalarının işlediğini gösterdi.9- TL’de değerlenme sürecinin önünü açtı.10- Finansal istikrarı güçlendirme adımı attı.