Togg sürpriz yaptı

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un yeni modeli, “T10F” adıyla ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2024) görücüye çıktı. Beklenti ve söylentilerin aksine sedan değil de “fastback” olarak tanımlanan gövde tipiyle karşımıza çıkan T10F’in, 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra da Avrupa pazarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Daha önce 2022 yılında yine aynı fuarda, bir sedan araç konsepti paylaşan Togg, hayli beğeni toplamıştı. İlk etapta açıkladığı C-Hatchback modelden vazgeçtiğini ve bunun yerine “C-X Coupe”nin devreye alınacağı açıklanmış, bunun da müşteri eğilimleri doğrultusunda alınmış bir karar olduğuna vurgu yapılmıştı.

Ancak görülen o ki, elektrikli otomobillerde sürekli değişen pazar dinamikleri, Togg’a bir karar değişikliği daha yaptırmış ve 2025 yılı başlarında çıkacağı belirtilen “sedan”, yerini “fastback” bir modele bırakmış. Nitekim son dönemde Avrupa ve Türkiye pazarına da girmeye başlayan Çin markalarının son dönemde tanıttığı SUV dışındaki yeni modellerinin büyük bölümü “fastback”lerden oluşuyor, ilgi de görüyor.

600 km menzil

Tasarım açısından güncel T10X’in ön görünümüne benzemesine rağmen daha modern çizgi ve detaylarla yaratılan T10F, arka bölümde de hayli özgün ve çekici bir görünüm sergiliyor. Nitekim stop lambası grubunun ince bir çizgi halinde LED teknolojisiyle şekillenmesi buna katkı sağlamış.

RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu (AWD) olmak üzere üç farklı seçenekle pazara sunulması planlanan T10F, 218 HP güç üreten RWD (arkadan itişli) versiyonunda, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzille gelecek.

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